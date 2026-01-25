;

  • 25 ENE 2026, Actualizado 23:19

Frente Frío 31 2026 en Nuevo León: Habrá clases flexibles y asistencia no obligatoria el 26 y 27 de enero

Ante el intenso frío provocado por el Frente Frío 31, el Gobierno de Nuevo León anunció que la asistencia a clases no será obligatoria y habrá flexibilidad para los alumnos este lunes 26 y martes 27 de enero

Asistencia escolar no obligatoria en Nuevo León por Frente Frío 31 en 2026.

Asistencia escolar no obligatoria en Nuevo León por Frente Frío 31 en 2026.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Ante el intenso descenso en la temperatura provocado por el Frente Frío número 31, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que habrá flexibilidad en la asistencia a clases para alumnos de educación básica. Durante los días lunes 26 y martes 27 de enero, la asistencia a las aulas no será obligatoria en el estado.

Debido al pronóstico extendido que prevé temperaturas de hasta -1 °C, el mandatario estatal señaló que la decisión de enviar a los niños, niñas y adolescentes a la escuela quedará bajo la consideración de las madres, padres de familia y tutores.

Me acabo de comunicar con Protección Civil. Efectivamente, hoy en la noche para ser lunes, va a ser todavía más frío. Estamos esperando cero o un grados.

—  Samuel García, Gobernador de Nuevo León, en X.

El gobernador explicó que, aunque las condiciones climáticas no sean favorables, las escuelas permanecerán abiertas y contarán con la presencia de docentes y personal administrativo para atender a los alumnos que decidan asistir.

¿Habrá suspensión de clases en Monterrey?

Aunque no se ha decretado una suspensión oficial de actividades, la alerta meteorológica se mantiene activa. Según datos de Protección Civil del Estado de Nuevo León, el termómetro bajará durante las próximas horas:

  • Lunes 26 de enero: Máxima de 11 °C y mínima de 0 °C.
  • Martes 27 de enero: Máxima de 12 °C y mínima de -1 °C.
  • Miércoles 28 de enero: Máxima de 21 °C y mínima de 6 °C.
  • Jueves 29 de enero: Máxima de 17 °C y mínima de 5 °C

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta Invernal: Se registra caída de nieve en comunidades serranas de Durango, autoridades piden precaución por hielo negro

Pronóstico del clima en Nuevo León por Frente Frío 31: Temperaturas lunes 26 y martes 27 de enero.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad