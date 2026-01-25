Frente Frío 31 2026 en Nuevo León: Habrá clases flexibles y asistencia no obligatoria el 26 y 27 de enero

Ante el intenso descenso en la temperatura provocado por el Frente Frío número 31, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que habrá flexibilidad en la asistencia a clases para alumnos de educación básica. Durante los días lunes 26 y martes 27 de enero, la asistencia a las aulas no será obligatoria en el estado.

Debido al pronóstico extendido que prevé temperaturas de hasta -1 °C, el mandatario estatal señaló que la decisión de enviar a los niños, niñas y adolescentes a la escuela quedará bajo la consideración de las madres, padres de familia y tutores.

Me acabo de comunicar con Protección Civil. Efectivamente, hoy en la noche para ser lunes, va a ser todavía más frío. Estamos esperando cero o un grados. — Samuel García, Gobernador de Nuevo León, en X.

El gobernador explicó que, aunque las condiciones climáticas no sean favorables, las escuelas permanecerán abiertas y contarán con la presencia de docentes y personal administrativo para atender a los alumnos que decidan asistir.

¿Habrá suspensión de clases en Monterrey?

Aunque no se ha decretado una suspensión oficial de actividades, la alerta meteorológica se mantiene activa. Según datos de Protección Civil del Estado de Nuevo León, el termómetro bajará durante las próximas horas:

Lunes 26 de enero: Máxima de 11 °C y mínima de 0 °C.

Máxima de 11 °C y mínima de 0 °C. Martes 27 de enero: Máxima de 12 °C y mínima de -1 °C.

Máxima de 12 °C y mínima de -1 °C. Miércoles 28 de enero : Máxima de 21 °C y mínima de 6 °C.

: Máxima de 21 °C y mínima de 6 °C. Jueves 29 de enero: Máxima de 17 °C y mínima de 5 °C