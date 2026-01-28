Nicki Minaj se declara la fan #1 de Donald Trump en evento en vivo | VIDEO

Recientemente la cantante Nicki Minaj, conocida mundialmente, expresó su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento en vivo. Aunque se había dicho que la cantante estaría presente ahí, nadie se esperaba su acción, por lo que en redes sociales no se hizo esperar la respuesta de sus seguidores.

¿Qué fue lo que dijo Nicki Minaj sobre Donald Trump?

Nicki Minaj se ha caracterizado por ser una de las mujeres del espectáculo que más ha causado polémica. En esta ocasión, no es de sorprenderse que la cantante haya expresado su apoyo a Donald Trump con él presente.

Todo sucedió este miércoles 28 de enero, durante un evento en vivo donde la cantante estaba junto al presidente de Estados Unidos, y mientras ella tomaba su turno al hablar, lo primero que dijo fue:

Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va cambiar” — Nicki Minaj sobre Donald Trump

Así, durante su intervención pública, la cantante de 43 años dejó clara su postura frente al Republicano. Rápidamente la información ha sido difundida por reportes del propio evento, en donde Nicki Minaj donó una fuerte cantidad de dinero a las ‘Cuentas Trump’ del presidente, Donald Trump.

¿Qué son las ‘Cuentas Trump’ y cómo funcionan?

Las llamadas Cuentas Trump son parte de una propuesta de una ley conocida como ‘One Big Beautiful Bill Act’. La idea general es crear una especie de ahorro automático para los bebés que nazcan en Estados Unidos durante un periodo en específico.

En este evento, Nicki Minaj expresó sentirse honrada de poder ayudar a tanta gente para que puedan acceder a recursos económicos y en un futuro, mejorar su calidad de vida.

¿Qué significa que Nicki Minaj apoye a Donald Trump?

Esto puede sonar casi sin relevancia, sin embargo, que una cantante de tal nivel como Nicki Minaj exprese su apoyo en vivo a Donald Trump es una jugada más del presidente.

Y esto podría costarle muy caro a la cantante, pues sus fans han sido bastante explosivos en redes sociales tan solo un par de horas de lo sucedido.

