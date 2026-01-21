Eduardo Verástegui elogia a Donald Trump y lo llama “el mejor presidente que ha tenido México”

El actor y político mexicano Eduardo Verástegui publicó este miércoles 21 de enero de 2026 una serie de mensajes en la red social X (antes Twitter) en los que calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como “el mejor presidente que ha tenido México”. La afirmación se dio en un contexto de controversia sobre la relación bilateral entre ambos países, especialmente en materia de seguridad y cooperación contra el crimen organizado.

En dos publicaciones separadas, Verástegui escribió en español e inglés que “el presidente @realDonaldTrump es el mejor presidente que ha tenido México” y “President @realDonaldTrump has been the best president Mexico has ever had. It’s true”. La defensa pública del mandatario estadounidense por parte del actor se produce en medio de un debate en México sobre si se deben respaldar o no las propuestas de Trump para involucrarse más en la seguridad interna del país.

Además del elogio explícito, Verástegui criticó a quienes desaprueban a Trump en México, señalando que esos sectores, sin especificarlos, buscan que el país se convierta en un “narcoestado comunista” y calificándolos de traidores. Estas declaraciones se insertan en una discusión más amplia que incluye a políticos mexicanos que han planteado alianzas estratégicas con Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado.

La declaración de Verástegui no ocurre en el vacío, desde que Donald Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos, las relaciones con México han estado marcadas por tensiones y negociaciones constantes sobre comercio, aranceles, migración y seguridad fronteriza. El gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha enfrentado estos temas con un enfoque diplomático que combina diálogo y defensa de la soberanía nacional, mientras se buscan acuerdos operativos en seguridad y comercio.

Verástegui, conocido también por su activismo político conservador y por fundar el movimiento Viva México, ha defendido públicamente valores asociados a la agenda política de Trump y otros líderes conservadores. Sus expresiones han generado un debate entre analistas y usuarios de redes sobre la pertinencia y el impacto de posicionamientos de figuras públicas mexicanas apoyando abiertamente a líderes extranjeros en temas de política bilateral.