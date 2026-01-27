ICE retira algunos agentes de Minneapolis tras diálogo entre Trump y Frey

La salida de algunos agentes radicales de ICE podría ser posible a partir de este martes, luego de una llamada telefónica entre Jacob Frey, alcalde de mineápolis y Donald Trump. / Anadolu

Luego de una llamada calificada por Donald Trump como “muy productiva” con el alcalde de Minneapolis, el propio Jacob Frey dio a conocer la salida agentes migratorios liderados por Greg Bovino, encargado de las recientes y violentas intervenciones contra migrantes y ciudadanos norteamericanos en Minnesota.

Fue en el transcurso de ayer lunes que el alcalde de Minneapolis conversó vía telefónica con el presidente Trump para poner fin a las recientes redadas masivas en la ciudad, y disminuir la tensión que se vive tras el asesinato del enfermero Alex Pretti en manos de elementos de ICE.

Today, we lost another Minneapolis neighbor after multiple ICE agents pummeled him and shot him to death.



How many more people need to die or get shot before this ends?



President Trump, I am calling on you to put the American people and this American city first & get ICE out. pic.twitter.com/iGkziVRPUI — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 24, 2026

¿Qué motivó la salida de agentes federales en Minneapolis?

En rueda de prensa, el alcalde Frey afirmó que “algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área mañana y seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan”.

Y aunque son más de 3 mil los elementos de ICE enviados desde enero a Minnesota, el alcalde dijo haber externado a Trump la importancia de las comunidades de inmigrantes en la economía territorial y la necesidad de que salgan de su territorio, particularmente los comandos encabezados por la violenta acción de Greg Bovino.

¿Cuál será la postura del gobierno local ante los operativos migratorios?

El compromiso del alcalde fue seguir contribuyendo con las autoridades en las investigaciones penales reales, pero no en arrestos ilegales e inconstitucionales, afirmó. Y aseguró que “los delincuentes violentos deben rendir cuentas por los delitos que cometen, no por su origen”.

Donald Trump coincidió con Frey y convino la salida de Bovino, enviando como relevo a Tom Homan para dar continuidad a las conversaciones sostenidas con Frey, sin afirmar la retirada de todos los efectivos.

¿Cómo han impactado los operativos en la comunidad inmigrante?

De acuerdo con medios locales, el oficial de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, junto con funcionarios republicanos son los que han sostenido una operación de gran represión en contra no solo de la comunidad inmigrante, sino de cualquiera con un tono de piel distinta a la anglosajona o una pronunciación distinta del inglés.

Las conversaciones de Trump se han extendido también al gobernador de Minnesota, con quien ha coincidido y tratado de escuchar sus argumentos en demanda de detener las operaciones antiinmigrantes.

