Mundial 2026 en México podría dejar derrama de hasta 200 mil millones de pesos

El Mundial 2026 México podría dejar una derrama económica cercana a los 200 mil millones de pesos en México, de acuerdo con Concanaco-Servytur.

El presidente de este organismo, Octavio de la Torre, destacó que los beneficios alcanzarán no sólo a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que serán sedes de algunos partidos, sino para los distintos puntos que tendrán actividades en torno a esta justa deportiva.

¿Cómo se estima el impacto económico del Mundial 2026?

“Hoy en día, se establece sesenta y cinco mil millones de pesos. Ese es el estimado oficial. La realidad es que nosotros consideramos que se va a triplicar mínimamente ese monto. Nada más nuestros viernes muy mexicanos y nuestra gran escapada generó, nuestra gran escapada ganó cuarenta mil millones de pesos. En los viernes muy mexicanos, en cuatro ediciones generaron cuarenta y ocho mil millones de pesos”. —

En conferencia de medios para dar a conocer el plan de trabajo de Concanaco-Servytur para este 2026, Octavio de la Torre subrayó que los beneficios económicos serán no sólo durante las 5 semanas que durará la justa deportiva, sino a largo plazo.

¿Qué retos deben atenderse para maximizar los beneficios del Mundial?

Esto si se sabe aprovechar este evento deportivo para promover lo que se hace bien en el país.

Si bien, admitió que los gobiernos —en sus diferentes niveles— tienen que hacer su trabajo para atender temas estructurales, como el de la seguridad.

