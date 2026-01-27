Preinscripciones SAID 2026-2027 en Edomex: Calendario completo por apellido y requisitos de la convocatoria
Si tus hijos entran a nivel básico, checa el calendario de las preinscripciones del SAID para el ciclo 2026-2027 y los requisitos de la convocatoria en Edomex
Para que tengas claro las fechas, hemos sintetizado el calendario completo por apellido y requisitos de la convocatoria de preinscripciones del SAID para el ciclo 2026-2027 en el Edomex. A continuación, encontrarás los días de registro para preescolar, primaria y secundaria.
¿Cuándo inician las preinscripciones en 2026?
El portal oficial para las preinscripciones SAID 2026 2027 abre el lunes 9 de febrero. Toma en cuenta que el sistema es solo para registros nuevos; una vez enviado, no podrás modificar los datos de asignación para el ciclo escolar 2026-2027.
¿Cuándo son las preinscripciones para preescolar 2026-2027?
El calendario de la convocatoria SAID 2026- 2027 en el Edomex para preescolar inicia el 9 de febrero bajo este orden:
- A-B-C-D: 9 y 10 de febrero.
- E-F-G-H-I: 11 y 12 de febrero.
- J-K-L-M: 13 y 16 de febrero.
- N-Ñ-O-P-Q-R: 17 y 18 de febrero.
- S-T-U-V-W-X-Y-Z: 19 y 20 de febrero.
¿Cuándo son las preinscripciones para primaria 2026 en el Estado de México?
Para nivel primaria, las preinscripciones al SAID para el ciclo 2026-2027 se realizan en las siguientes fechas de febrero y marzo:
- A-B-C-D: 23 y 24 de febrero.
- E-F-G-H-I: 25 y 26 de febrero.
- J-K-L-M: 27 de febrero y 2 de marzo.
- N-Ñ-O-P-Q-R: 3 y 4 de marzo.
- S-T-U-V-W-X-Y-Z: 5 y 6 de marzo.
TE PUEDE INTERESAR: Preinscripciones SEP 2026-2027 en CDMX: Calendario por apellido, fechas y requisitos
¿Cuándo son las inscripciones para la secundaria 2026 a 2027?
El proceso del SAID en 2026 para secundaria es el siguiente:
- A-B-C-D: 9 y 10 de marzo.
- E-F-G-H-I: 11 y 12 de marzo.
- J-K-L-M: 13 y 16 de marzo.
- N-Ñ-O-P-Q-R: 17 y 18 de marzo.
- S-T-U-V-W-X-Y-Z: 19 y 20 de marzo.
Requisitos para las preinscripciones en el Estado de México
Para que no te rebote el sistema, ten digitalizados estos documentos antes de empezar tu registro en la convocatoria SAID 2026 Edomex:
- CURP de la o el aspirante (actualizada).
- Acta de nacimiento.
- Lista de 5 escuelas: Debes tener el nombre, municipio y colonia de hasta 5 opciones cercanas a tu domicilio.
- Correo electrónico: Usa uno que revises seguido (de la madre, padre o tutor), ya que ahí llegará el comprobante.