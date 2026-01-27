;

Preinscripciones SAID 2026-2027 en Edomex: Calendario completo por apellido y requisitos de la convocatoria

Si tus hijos entran a nivel básico, checa el calendario de las preinscripciones del SAID para el ciclo 2026-2027 y los requisitos de la convocatoria en Edomex

Conoce el calendario completo sobre la Convocatoria SAID 2026 Edomex para preescolar, primaria y secundaria.

Para que tengas claro las fechas, hemos sintetizado el calendario completo por apellido y requisitos de la convocatoria de preinscripciones del SAID para el ciclo 2026-2027 en el Edomex. A continuación, encontrarás los días de registro para preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuándo inician las preinscripciones en 2026?

El portal oficial para las preinscripciones SAID 2026 2027 abre el lunes 9 de febrero. Toma en cuenta que el sistema es solo para registros nuevos; una vez enviado, no podrás modificar los datos de asignación para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuándo son las preinscripciones para preescolar 2026-2027?

El calendario de la convocatoria SAID 2026- 2027 en el Edomex para preescolar inicia el 9 de febrero bajo este orden:

  • A-B-C-D: 9 y 10 de febrero.
  • E-F-G-H-I: 11 y 12 de febrero.
  • J-K-L-M: 13 y 16 de febrero.
  • N-Ñ-O-P-Q-R: 17 y 18 de febrero.
  • S-T-U-V-W-X-Y-Z: 19 y 20 de febrero.

Consulta aquí las fechas por apellido de la Convocatoria del SAID 2026 en Edomex para primer ingreso a preescolar; el registro inicia el 9 de febrero.

¿Cuándo son las preinscripciones para primaria 2026 en el Estado de México?

Para nivel primaria, las preinscripciones al SAID para el ciclo 2026-2027 se realizan en las siguientes fechas de febrero y marzo:

  • A-B-C-D: 23 y 24 de febrero.
  • E-F-G-H-I: 25 y 26 de febrero.
  • J-K-L-M: 27 de febrero y 2 de marzo.
  • N-Ñ-O-P-Q-R: 3 y 4 de marzo.
  • S-T-U-V-W-X-Y-Z: 5 y 6 de marzo.

Calendario de las preinscripciones SAID 2026-2027 en Edomex para el nivel primaria; recuerda que el portal estará abierto del 23 de febrero al 6 de marzo según la inicial de tu apellido.

¿Cuándo son las inscripciones para la secundaria 2026 a 2027?

El proceso del SAID en 2026 para secundaria es el siguiente:

  • A-B-C-D: 9 y 10 de marzo.
  • E-F-G-H-I: 11 y 12 de marzo.
  • J-K-L-M: 13 y 16 de marzo.
  • N-Ñ-O-P-Q-R: 17 y 18 de marzo.
  • S-T-U-V-W-X-Y-Z: 19 y 20 de marzo.

Estas son las fechas por apellido para los alumnos que ingresan a secundaria; el periodo de registro al SAID en 2026 concluye el 20 de marzo.

Requisitos para las preinscripciones en el Estado de México

Para que no te rebote el sistema, ten digitalizados estos documentos antes de empezar tu registro en la convocatoria SAID 2026 Edomex:

  • CURP de la o el aspirante (actualizada).
  • Acta de nacimiento.
  • Lista de 5 escuelas: Debes tener el nombre, municipio y colonia de hasta 5 opciones cercanas a tu domicilio.
  • Correo electrónico: Usa uno que revises seguido (de la madre, padre o tutor), ya que ahí llegará el comprobante.

Ten a la mano tu CURP, acta de nacimiento y las 5 opciones de escuelas para completar las preinscripciones en el SAID para el ciclo 2026-2027 en Edomex para preescolar, primaria y secundaria.


