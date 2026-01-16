Once mexicanos muertos bajo custodia del ICE en seis meses en EE. UU.

Expertos y organizaciones civiles señalan que 2025 cerró como el año con mayor número de muertes en custodia de ICE

En los últimos seis meses al menos once ciudadanos de origen mexicano han perdido la vida en operativos o bajo el resguardo de agencias federales del ICE o de la patrulla fronteriza, en medio de un repunte histórico de detenciones y decesos en centros detención migratorios de los Estados Unidos.

Tan solo en lo que va de enero de este año ya se han registrado dos fallecimientos de connacionales en territorio estadounidense, el último de ellos ocurrido este 14 de enero en el obert A. Deyton Detention Facility en Georgia, en condiciones que aún no han sido esclarecidas.

Expertos y organizaciones civiles señalan que 2025 cerró como el año con mayor número de muertes en custodia de ICE en las últimas dos décadas, con un total de 32 decesos confirmados, siendo los mexicanos el grupo más afectado. La combinación de operativos tácticos en “ciudades santuario” y la falta de atención médica especializada en centros de detención privados parecen ser los factores comunes en esta tragedia humanitaria.

Hasta el momento, la Cancillería mexicana ha reiterado su compromiso de dar seguimiento a las investigaciones para deslindar responsabilidades y asegurar que se respeten los derechos de las familias de las víctimas, aunque muchos de los casos permanecen sin respuesta.

Letal segunda parte del 25

El último semestre de 2025 registró casos que van desde incidentes violentos externos hasta aparentes negligencias en el cuidado de la salud de los internos. A continuación se desglosan algunos de estos casos:

Miguel Ángel García-Hernández (septiembre): Falleció tras cinco días de agonía luego de ser herido por un francotirador externo mientras era transportado en una camioneta oficial de ICE en Dallas, Texas.

Silverio Villegas-González (septiembre): Murió por disparos de un agente de ICE durante un control de tráfico en Illinois, en el marco de la “Operación Midway Blitz”.

Ciudadano No Identificado (diciembre): Abatido por la Patrulla Fronteriza en Rio Grande City, Texas, durante un intento de fuga.

Leo Cruz-Silva (octubre): Reportado como suicidio en una cárcel del condado en Missouri bajo custodia federal.

Ismael Ayala Uribe (septiembre): Murió por un absceso no tratado adecuadamente que derivó en taquicardia en Victorville, California. Esto tras haber permanecido en un centro de detención migratorio.

Oscar Duarte Rascón y Lorenzo Batrez Vargas (agosto/septiembre): Ambos fallecidos en Arizona por complicaciones de enfermedades crónicas y posibles brotes infecciosos dentro de las instalaciones.

Ciudadano No Identificado (septiembre): Murió por complicaciones de agotamiento por calor tras ser aprehendido en la carretera NM-9 en Santa Teresa, Nuevo México,

Manuel Mateo López (22 años): Falleció en una persecución vehicular con el ICE después de que el conductor perdiera el control y volcara en El Paso, Texas.

Inicio violento del 26

En apena quince días de este año se han confirmado ya dos fallecimientos de connacionales en instalaciones migratorias que han encendido las alarmas en las representaciones consulares.

El primer caso fue el de Luis Beltrán Yáñez-Cruz de 68 años de edad, quien murió el 6d e enero en el Imperial Regional Detention Center en California tras presentar complicaciones cardiacas derivadas de fuertes dolores estomacales. Esto días después de haber sido detenido por agentes migratorios.

Luego, el 14 de enero falleció Heber Sánchez Domínguez dentro de las instalaciones del Robert A. Deyton Detention Facility en Georgia. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su Consulado en Atlanta, activaron los protocolos de asistencia y protección consular.

En un comunicado oficial, se detalló que se ha establecido comunicación permanente con la Oficina de Campo del ICE en Atlanta y que se mantiene contacto con los familiares del fallecido para brindarles acompañamiento, orientación y asistencia.

“Se llevarán a cabo los procesos conducentes para realizar la repatriación de los restos del connacional a México a la brevedad y de acuerdo con la voluntad de sus familiares”, señaló el comunicado.

