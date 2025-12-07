ICE persigue por error a joven ciudadana en Louisiana: video desata indignación nacional

La joven corrió para refugiarse a su casa donde su familia salió a enfrentar a los agentes de ICE. Captura de pantalla Video Ramona Anglin.

Las cámaras de seguridad de una vivienda en Marrero, Louisiana, registraron un momento que hoy tiene a ICE bajo el escrutinio público. Jacelynn, una ciudadana estadounidense de 23 años, fue perseguida por agentes de la Patrulla Fronteriza, a pie y escoltados por dos vehículos oficiales, hasta la puerta de su casa el pasado miércoles 3 de diciembre de 2025. La escena se viralizó en redes sociales y encendió el debate sobre los métodos de detención en operativos migratorios.

Las imágenes, compartidas por su madre, Ramona Anglin, muestran a la joven corriendo desesperada mientras grita “¡Déjenme en paz!”. Detrás de ella, dos agentes de ICE avanzan rápidamente mientras otros permanecen en los vehículos, listos para intervenir.

@dw_espanol Agentes del ICE persiguen a una mujer de 22 años hasta su casa Una ciudadana estadounidense fue perseguida hasta la puerta de su casa en Marrero, Louisiana, por agentes federales del ICE. Su padrastro salió a confrontar a los agentes mientras ella corría a refugiarse. El hecho ocurrió en medio de un operativo migratorio en el sureste del estado que busca arrestar a 5.000 personas. Aunque las autoridades aseguran que solo buscan delincuentes violentos, muchos residentes hispanos temen ser detenidos únicamente por su apariencia. #DWNoticias #ICE #EEUU #Migración #Latinos ♬ Jethro - Thundercat

“Pensé que la estaban secuestrando”: la versión de la familia

Para la familia Anglin, lo que vivieron fue una mezcla de pánico, confusión y rabia. Jacelynn contó a medios locales que caminaba desde una tienda cercana cuando una camioneta de ICE se detuvo abruptamente a su lado. Al bajar dos hombres enmascarados, ella creyó que se trataba de un intento de secuestro, hasta que notó insignias federales.

La joven afirma que les dijo dos veces que era ciudadana estadounidense, pero los agentes siguieron acercándose. Fue entonces cuando decidió correr hacia la casa de sus padres.

Su padrastro, Juan Carlos Anglin, también quedó grabado por las cámaras confrontando a los agentes en la entrada del domicilio. Según su relato, ICE les mostró la fotografía de una mujer “claramente mucho mayor” que Jacelynn, presuntamente la persona que buscaban.

¿Qué es la Operación Catahoula Crunch y por qué estaban ahí?

El incidente ocurrió mientras equipos de la Patrulla Fronteriza realizaban la “Operación Catahoula Crunch”, un despliegue federal de control migratorio en distintos puntos del área metropolitana de Nueva Orleans. Este tipo de operativos suelen incluir verificaciones, detenciones y patrullajes intensivos.

Aunque ICE no ha emitido un comunicado detallando los motivos de la persecución, expertos señalan que errores de identificación ocurren cuando agentes trabajan con fotografías incompletas o desactualizadas. Aun así, el procedimiento, perseguir a una ciudadana que se identificó dos veces como estadounidense, abrió cuestionamientos sobre protocolos y uso excesivo de fuerza.