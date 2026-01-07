Agente de ICE mata a una migrante en la vía pública; La mujer trataba de huir | VIDEO

En las últimas horas se volvió viral un video en redes sociales en donde un agente de ICE dispara contra una mujer migrante que trataba de huir de las redadas. Por lo que el video quedó como huella para resaltar la importancia sobre los derechos humanos de los migrantes y el impacto que estos operativos tienen en las familias que viven en el país vecino.

Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento del caso y qué se supone que se debe hacer en estos momentos de tanta tensión estadounidenses.

¿Cuál es el contexto del video de los agentes de ICE?

El video muestra un operativo realizado por agentes de ICE en el que se observa una confrontación o procedimiento de detención que muchos usuarios han calificado de irregular o sumamente tenso y claramente, injusto.

Se trata de un video en donde una mujer que por lo que se ve, es migrante, trata de huir de una redada del Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y al momento de querer huir, un agente le dispara. La gente alrededor grita sin medida y reclama a todos los agentes que se encuentran en la zona, incluso mencionándoles “Ojalá tengan vergüenza de todo lo que hacen, es inhumano".

La camioneta donde trataba de huir la mujer se estrelló frente a un árbol en donde por último, se ve que otra persona trata de reanimarla pero los esfuerzos son en vano.

¿Qué derechos tienen las personas ante un operativo de este tipo?

Es fundamental recordar que, independientemente del estatus migratorio, existen derechos básicos que se deben respetar. Organizaciones de apoyo al migrante en México y EE. UU. recalcan que:

Derecho a guardar silencio: No se está obligado a contestar preguntas sobre el lugar de nacimiento o estatus.

No se está obligado a contestar preguntas sobre el lugar de nacimiento o estatus. No abrir la puerta: A menos que los agentes presenten una orden judicial firmada por un juez (no solo una orden administrativa de ICE).

A menos que los agentes presenten una orden judicial firmada por un juez (no solo una orden administrativa de ICE). Derecho a un abogado: No firmar ningún documento sin la presencia de asesoría legal.

¿Ha habido una respuesta oficial por parte de las autoridades?

Hasta el cierre de esta nota, la agencia de ICE ha mantenido su postura de que sus operativos son dirigidos hacia objetivos específicos con historial criminal, aunque las imágenes del video sugieren un impacto más amplio en la población civil. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha pedido a los connacionales mantener la calma y acercarse a los consulados para recibir asistencia legal inmediata en caso de verse involucrados en situaciones similares.

En caso de que vivas en Estados Unidos siendo migrante, es vital contar con los números de emergencia de la red consular mexicana. La documentación de estos eventos en video es una herramienta poderosa, pero siempre debe hacerse priorizando la seguridad física de quien graba.

Asimismo, si necesitas orientación migratoria, comunícate al CIAM (Centro de Información y Asistencia a Mexicanos) disponible las 24 horas.

