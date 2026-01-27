Extorsión al comercio afecta inversión y empleos, advierte Concanaco-Servytur

Extorsión provoca cierre de negocios y pérdida de empleos, Cámaras de comercio apoyan la denuncia y ofrecen acompañamiento a la denuncia.

¿Cuánto le cuesta al comercio la extorsión? El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre señaló en el espacio de “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus que la extorsión es algo que lastima al comercio, a los servicios, al turismo y sobre todo a las familias que cada día abren las cortinas.

Resaltó que la extorsión rompe el tejido social, encarece las operaciones, frena inversión, pone en riesgo empleos y rompe la vida de barrio, por lo que refirió que 63.8% de la población se siente insegura en su ciudad y en el segundo semestre de 2025, 11.4% fraude.

La #Extorsión es un delito que rompe el tejido social, encarece operaciones, frena la inversión y pone en riesgo empleos: @CONCANACO.



"no normalices amenazas y cobros ilegales (...) Denuncia al 089 o al 911 si estás en riesgo y acércate a tu cámara de comercio para orientación”,… pic.twitter.com/GNlcMY0a6h — W Radio México (@WRADIOMexico) January 27, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Senado avala Ley Antiextorsión

¿Cómo impacta la extorsión en comercios y familias?

Ante tal situación, desde la Concanaco-Sevytur y la Asamblea Nacional de Empleos y Negocios Familiares se generó una guía nacional de acompañamiento para prevenir, registrar y denunciar dichos delitos sin ponerse en riesgo.

Asimismo, se instaló un observatorio de incidencias delictivas con foco antiextorsión para convertir la información en decisiones.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados aprueban la Ley Extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

¿Qué acciones se impulsan para denunciar sin riesgo?

Resaltó que con estas acciones “no sustituimos a la autoridad ni exponemos a las víctimas, ayudamos a que vender sea más seguro”.

Afirmó que las mesas de trabajo en los estados están en coordinación con la estrategia nacional contra la extorsión encabezada por las autoridades federales para fortalecer la acción y la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: México requiere mucho más que el 089 para generar confianza en el combate a la extorsión: Francisco Rivas

¿Cuál es el llamado a comerciantes y empresarios?

El mensaje es claro “no normalices amenazas ni cobros ilegales, corta la llamada denuncia al 089 de manera anónima y al 911 si estás en riesgo y acércate a tu cámara de comercio para orientación”, es el llamado a comerciantes y empresarios para la defensa con legalidad.

Desde las cámaras, dijo, se requiere unidad para cuidar el consumo, junto con gobierno y sociedad.

Síguenos en Google News y encuentra más información