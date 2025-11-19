Senado avala Ley Antiextorsión

Con 40 cambios de 15 artículos, el Senado remitió a la Cámara de Diputados la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de extorsión, con el fin de que la colegisladora se allane a las modificaciones.

La ley aprobada por unanimidad de votos busca fortalecer el marco jurídico para combatir la extorsión, estableciendo con claridad la definición del delito, las penas aplicables, las circunstancias agravantes, los delitos vinculados y las medidas de protección a víctimas y testigos.

Definición del delito y penas previstas

El delito de extorsión se perseguirá de oficio y se define como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.

Carolina Viggiano, senadora del PRI, destacó que la extorsión ha aumentado en México debido a diversos factores, entre ellos, la complicidad de gobiernos anteriores con el crimen organizado.

La panista Guadalupe Murguía reconoció que aunque la ley es un paso importante, su eficacia dependerá de su aplicación y del combate a la impunidad, que actualmente alcanza el 97 por ciento de los casos.

“Esta ley desde luego es un paso importante para avanzar en la prevención, investigación y sanción del delito de <b>extorsión</b>, pero ninguna ley, así sea la más perfecta, por su sola publicación, es capaz de eliminar un delito” — , dijo Murguía.

Homologación nacional y prisión preventiva oficiosa

Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, destacó la necesidad de enfrentar de manera decidida el crecimiento de la extorsión, vinculado al aumento del narcotráfico.

El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y miembro de Morena, destacó que la ley busca cerrar las brechas de impunidad en torno a este delito, considerado el tercero con mayor incidencia en México.

“Y por supuesto, al eliminar las variaciones normativas, pues lo que hace la ley es homologar criterios y procedimientos penales, de modo que las conductas extorsivas reciban el mismo tratamiento legal, sin importar la entidad federativa en que se cometan” — , señaló Corral.

Los senadores del PT, Geovanna Bañuelos, y del Partido Verde, Waldo Fernández, insistieron en el avance que significa esta reforma contra uno de los delitos más comunes del país.

Se establece la prisión preventiva oficiosa para los delitos de extorsión con agravantes.

Con esta reforma, se busca garantizar un marco más eficaz y disuasivo contra la extorsión, protegiendo a las víctimas y asegurando la responsabilidad penal de quienes cometan estos delitos.

