Diputados aprueban la Ley Extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión dará hasta 42 años de prisión para modalidades como montachoques y montadeudas.

Con 450 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la LEY EXTORSIÓN, minuta devuelta por el Senado con modificaciones que endurecen las sanciones para uno de los delitos de mayor crecimiento en el país.

Entre los ajustes destaca un aumento significativo en las penas, que podrán llegar hasta 42 años de prisión en modalidades como los montachoques, montadeudas, extorsiones cometidas desde prisión o aquellas vinculadas a la delincuencia organizada.

La minuta fue turnada al Ejecutivo para su promulgación.

Senado endurece sanciones y corrige a Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que el Senado “perfeccionó algunos temas” y evitó que los delincuentes fueran liberados en entidades donde las penas eran mayores.“Con estas modificaciones esto ya no sucederá”, señaló.

El debate, que se preveía de trámite, escaló cuando la oposición ironizó con que los senadores —incluido Ricardo Monreal— “les corrigieron la plana” a los morenistas al aprobar ajustes que en San Lázaro habían rechazado.

El priista Emilio Suárez reprochó que Morena no aceptara las propuestas de la oposición y que fuera el Senado quien incorporara los cambios:“Se ampliaron las penas y las agravantes… era necesario agravar las penas a servidores públicos que faciliten el delito”.

#ÚLTIMAHORA | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.

Monreal acepta responsabilidad, pero acusa soberbia de la oposición

Ante los señalamientos, Ricardo Monreal subió a tribuna y reconoció su papel en la aprobación previa de una versión con penas menores, aunque acusó a la oposición de actuar con “soberbia y altanería”.

“Se tiene que abandonar esta actitud facciosa, de soberbia, de altanería, de decir “se los dije”… me parece odioso”, afirmó.Añadió que revisar y modificar leyes entre cámaras “es parte natural del sistema bicameral”.

La discusión concluyó entre gritos y acusaciones, pese a que la aprobación de la LEY EXTORSIÓN se esperaba como un trámite.