Sheinbaum aclara que Ryan Wedding se entregó y niega operaciones conjuntas con EU

Afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum que "no hay operaciones conjuntas" de Estados Unidos-México y que Ryan Wedding se entregó.

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) haya realizado algún operativo en México para la detención del ex atleta olímpico canadiense, Ryan Wedding, acusado de dirigir una red del narcotráfico ligada al grupo de los chapitos.

Después que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, aseguró que dicha captura fue resultado de un trabajo conjunto entre ambas naciones, la Primera Mandataria insistió que lo que existe es un trabajo de coordinación e información.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de Ryan Wedding en México; exatleta olímpico ligado a red de narcotráfico

¿Existen operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos?

“No hay operaciones conjuntas en México, lo que hay es información que puede proveer alguna agencia de los Estados Unidos, o el propio comando norte, a las fuerzas federales mexicanas, para ubicación de alguien… no hay más, no hay operaciones conjuntas y se lo hemos planteado varias veces al gobierno de los Estados Unidos… ¿por qué lo dijo el director del FBI? no sé pues, fue una decisión de él, le corresponde a él establecerlo… lo que hay pues eso se comparte información quien opera en México”.

E insistió fue Wedding quien se entregó solo a la Embajada de México, incluso dijo, la versión del titular del FBI lo desmintió la propia Casa Blanca, además de las autoridades mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Ryan Wedding, ejemplo de los llamados narcos de manos limpias: Eduardo Guerrero

¿Cómo ocurrió la entrega de Ryan Wedding?

“Días antes se había detenido a uno de los 10 más buscados del FBI, por parte de las fuerzas federales, del gobierno de México y, por otro lado, esa misma madrugada se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense, que se entrega en la embajada por considerar… pues de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega a que siguiera, pues bajo persecución… por qué tiene, pues un delito en los Estados Unidos… cuando llega el director del FBI a los Estados Unidos, dice que esta persona canadiense hubo un operativo bilateral… cuál es la mejor prueba de qué se entrega, pues una publicación que el mismo”.

Explicó que el director del FBI estuvo en México por reuniones que ya se tenían pactadas en el marco del entendimiento de seguridad y fue posterior a ello cuando hizo las declaraciones. Recordó que, tras entregarse a la Embajada, arribaron autoridades mexicanas para confirmar y llevar a cabo la aprehensión.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información