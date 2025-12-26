Gobierno “aprieta el cerco” contra Los Chapitos, tras asesinato en Zona Rosa y detenciones

Iván Archivaldo Guzmán, tres agentes cercanos a su organización han caído, el gobierno "aprieta el cerco contra Los Chapitos". FOTO: @ICEgov

Luego del asesinato de Óscar Medina, alias “El Panu”, en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México, así como de la judicialización del suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, el gobierno de México parece estar apretando el cerco contra Los Chapitos, señaló el experto en temas de seguridad David Saucedo.

En entrevista con Isaac Morán y Luis Ávila, en el espacio de Así las Cosas, en ausencia de Gabriela Warkentin, Saucedo explicó que estos hechos forman parte de una estrategia para debilitar el primer círculo del heredero del grupo criminal fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿Por qué el asesinato de “El Panu” es clave para Los Chapitos?

El especialista detalló que el asesinato del jefe de seguridad de Iván Archivaldo, sumado a la detención de personajes cercanos al aparato financiero del grupo, representa un golpe directo a la estructura interna de Los Chapitos.

“Es un intento del gobierno de México y de los Estados Unidos de erosionar en mayor medida al grupo de los hijos de El Chapo”, afirmó.

Saucedo explicó que los cárteles en México operan como empresas familiares, donde los puestos clave suelen estar ocupados por familiares consanguíneos o políticos.

“En la cúpula del Cártel de Sinaloa vemos redes familiares que controlan jefaturas de plaza, finanzas y seguridad. En este caso, la detención del cuñado de Iván Archivaldo afecta directamente el aparato financiero, y el asesinato del jefe de seguridad golpea el área operativa”, sostuvo.

¿Hubo colusión policial en el asesinato en la CDMX?

El analista reconoció que uno de los aspectos más preocupantes del asesinato de El Panu es la presunta participación de elementos de la policía capitalina.

“Lo que sorprende es que no contaba con un diamante de seguridad. De acuerdo con investigaciones preliminares, integrantes de la propia policía capitalina habrían dado respaldo al asesino, quien se camufló como mesero y logró escapar”, señaló.

¿Los Chapitos están perdiendo la guerra?

Pese a los golpes recientes, Saucedo advirtió que Los Chapitos no están derrotados, aunque reconoció una ventaja actual del grupo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Usando una analogía futbolística, explicó:“El marcador va 2-0, pero apenas estamos en el minuto 15; todavía quedan muchos minutos por jugarse”.

¿Cuál es el papel de Estados Unidos en estos operativos?

El experto subrayó que estos hechos ocurren en un contexto de mayor cooperación con agencias estadounidenses, que identifican objetivos de alto perfil y comparten la información con grupos de élite para ejecutar detenciones.

Incluso calificó como “inverosímil” que una detención reciente en Guadalajara se haya realizado sin un solo disparo, considerando la supuesta relación de Los Chapitos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“No habría ocurrido así en Sinaloa”, afirmó.

Finalmente, Saucedo no descartó que en el corto plazo Estados Unidos solicite la extradición de algunos de los personajes recientemente detenidos, recordando que autoridades estadounidenses entregaron a México una lista de alrededor de 100 personas vinculadas al sistema financiero del narcotráfico que podrían ser procesadas o integrarse a programas de testigos protegidos.

