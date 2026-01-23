Detención de Ryan Wedding en México; exatleta olímpico ligado a red de narcotráfico

Ryan Wedding, uno de los 10 objetivos más buscados por el FBI se habría entregado ayer, de acuerdo con el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense y uno de los diez criminales más buscados por el FBI, acusado de encabezar una red internacional de narcotráfico fue detenido este viernes, según dio a conocer NBC News.

Wedding figuraba en la lista de los fugitivos más peligrosos, por quien se ofrecía una recompensa de 280 millones de pesos a cambio de información que permitiera su captura.

De acuerdo con una publicación hecha por el titular de Seguridad de México, Omar García Harfuch, el canadiense se habría entregado el día de ayer ante las autoridades estadounidenses.

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

La controversia se genera con las declaraciones de los titulares de seguridad, mientras unos señalan que Wedding se habría entregado voluntariametne, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi señala que fueron las fuerzas federales las que detuvieron al presunto narcotraficante.

At my direction, Department of Justice agents @FBI have apprehended yet another member of the FBI’s Top Ten Most Wanted List: Ryan Wedding, the onetime Olympian snowboarder-turned alleged violent cocaine kingpin.



Wedding was flown to the United States where he will face justice.… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 23, 2026

El director del FBI, Kash Patel coincidió con Pamela Bondi al señalar la detención del narcotraficante en México, desde la plataforma de “X”.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement - as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026

¿Por qué Ryan Wedding era uno de los más buscados por el FBI?

De acuerdo con el FBI, el exatleta de 45 años es señalado como responsable del tráfico de toneladas de cocaína destinadas a su distribución en Estados Unidos y Canadá, lo que lo colocó entre los líderes criminales de mayor relevancia a nivel mundial.

Las investigaciones señalan que la organización criminal que encabezaba generaba ganancias superiores a mil millones de dólares anuales, motivo por el cual fue comparado con figuras históricas del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán o Pablo Escobar.

¿Cómo operaba la red de narcotráfico de Ryan Wedding?

Las autoridades detallaron que la red utilizaba bitcoin como mecanismo para el lavado de dinero y mantenía un alto nivel de coordinación con el Cártel de Sinaloa, fortaleciendo su capacidad de distribución internacional.

Como parte de las indagatorias, hace apenas un mes fue asegurado en México un vehículo Mercedes de diseño exclusivo, del que solo existen seis unidades en el mundo, con un valor estimado de 240 millones de pesos, presuntamente ligado a Wedding.