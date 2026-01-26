Ryan Wedding, ejemplo de los llamados narcos de manos limpias: Eduardo Guerrero

Ryan Wedding, es ejemplo de los llamados narcos de manos limpias, fue el encargado del trasiego de decenas de toneladas a Estados Unidos.

A sujetos como Ryan Wedding se les conoce como narcos de manos limpias, personas educadas que saben de finanzas y hábiles para negocios y conectarse con operadores burocráticos. “Se manejaba como un hombre común y en ello radicó su éxito en el movimiento de decenas de toneladas de cocaína al año a Estados Unidos y Canadá” compartió el experto en Seguridad, Eduardo Guerrero, tras la entrega de Wedding, que dijo “fue aprovechada por las autoridades en la visita de Patel para afinar detalles y presumirlo como logro conjunto, darle realce mediático como un gran éxito de la cooperación México-Estados Unidos.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Guerrero compartió que Ryan Wedding sale del patrón de lo que conocemos como un narcotraficante, se rumoraba que trabajaba bajo protección del Cártel de Sinaloa, pero realmente trabajaba para varias pequeñas organizaciones, vivía en la Ciudad de México y Estado de México, tenia 72 motocicletas de alta gama valuadas en 40 millones de dólares, un tipo que no llamaba la atención, no era ostentoso, ni usaba la violencia como sus congéneres criminales.

¿Por qué Ryan Wedding no encaja en el perfil tradicional del narcotráfico?

En común compararlo con Pablo Escobar o Joaquín Guzmán, pero además de su inteligencia criminal es una persona habilidosa para los números y la secrecía, trabajaba con operadores de rutas de trasiego de drogas, operadores financieros, pero siempre de manera cuidadosa, sin exponerse demasiado.

Como exatleta originario de Canadá “explotó muy bien las debilidades del Estado mexicano que sabemos está permeado por la corrupción”, “es algo así como un narco de la post modernidad”.

¿Cómo se dio la entrega de Ryan Wedding a las autoridades?

Aunque falta información detallada, dijo, es alguien que ya estaba identificado desde hace varias semanas cuando le incautaron las motocicletas y seguramente “lo invitaron colaborar a cambio de obtener una sentencia más leve también para ahorrar asuntos burocráticos y en coordinación con las autoridades mexicanas, parece que él se entregó en la embajada estadounidense”.

Hace años, dijo, buscó comprar un cargamento de cocaína, fueron 4 años los que pasó en la cárcel y ahí aprendió las sutilezas del negocio del narco, se muda a México y empieza a armar su negocio que duró por lo menos 10 años, detalló.

Finalmente, adelantó Guerrero, que debido a la coyuntura crítica, se planean varios operativos conjuntos México-Estados Unidos en el combate al narcotráfico.