Seguridad no implica lujo: Hugo Aguilar defiende camionetas blindadas SCJN

El ministro presidente de la SCJN, afirmó que la compra de camionetas de blindadas no fue por lujo, sino por seguridad.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, defendió la adquisición de camionetas blindadas SCJN, al asegurar que la seguridad no debe confundirse con lujo ni con decisiones arbitrarias, y negó que exista algún “gato encerrado” en el proceso de compra.

Tras la polémica generada por la adquisición de vehículos de la marca Jeep para los nuevos integrantes del máximo tribunal, elegidos por voto popular en junio de 2025, la SCJN informó mediante una tarjeta informativa que no utilizará dichas unidades debido a su costo y al contraste con los principios de austeridad. No obstante, Aguilar Ortiz aclaró que la decisión inicial estuvo plenamente justificada.

“Seguridad no implica lujo, seguridad no implica asumir que estamos cambiando nuestra decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario”, subrayó el ministro presidente, al reiterar que la austeridad no debe afectar el funcionamiento institucional ni las condiciones mínimas para desempeñar una responsabilidad de Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevos ministros de la Corte devolverán camionetas blindadas tras polémica por su adquisición

TE PUEDE INTERESAR: Monreal critica compra de camionetas blindadas por ministros de la SCJN

¿Por qué se justificó la compra de camionetas blindadas en la SCJN?

Aguilar Ortiz explicó que desde agosto de 2010 se determinó que los ministros contaran con medidas de seguridad, incluido el uso de vehículos blindados. Al 1 de septiembre de 2025, la SCJN había adquirido 43 unidades; de ellas, 39 fueron entregadas a la nueva integración del pleno.

Detalló que recibieron 30 camionetas Suburban y nueve Jeep, modelos 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, las Suburban fueron descartadas por considerarse “ostentosas”, y las Jeep presentaban un alto grado de deterioro mecánico debido al peso del blindaje y al tiempo de uso.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum justifica camionetas “machuchonas” para ministros de la SCJN

¿Qué fallas presentaban los vehículos y qué decisión se tomó?

El ministro relató incidentes de seguridad vial durante recorridos fuera de la ciudad, como fallas en la suspensión, vehículos que no encendían y hasta rines rotos tras caer en baches. Estudios físico-mecánicos y análisis de riesgo concluyeron que el blindaje había superado su vida útil, por lo que se decidió renovar el parque vehicular.

No obstante, ante la polémica pública, el pleno acordó no utilizar los vehículos recientemente adquiridos y someterlos a un proceso de desincorporación o reasignarlos a personas juzgadoras que enfrentan mayores amenazas en el ejercicio de su función.

¿Cuánto costaron las camionetas y dónde fueron emplacadas?

Aguilar Ortiz rechazó versiones que señalaban que las camionetas costaron más de tres millones de pesos y fueron emplacadas en Morelos. Aclaró que el trámite se realizó en la Ciudad de México y que el costo final fue de 2.4 millones de pesos por unidad, tras un proceso de negociación.

Incluso, afirmó que puede trasladarse en transporte público si es necesario. “Puedo andar hasta en metro, no tengo problema… y no hay gato encerrado”, enfatizó.

Las grandes ausentes en la conferencia fueron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, por motivos de salud, y Loretta Ortiz Ahlf, quien se encuentra en comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ahz.