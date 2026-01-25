Nuevos ministros de la Corte devolverán camionetas blindadas tras polémica por su adquisición

Siempre no, dijeron los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al escándalo por la adquisición de nueve vehículos oficiales blindados Grand Cherokee para desempeñar sus funciones y este domingo anunciaron su decisión de no utilizarlos y devolverlos.

¿Por qué decidieron devolver las camionetas blindadas?

A través de la red social “X” publicaron un texto que señala que esta semana solicitará que se inicie el proceso correspondiente para la devolución de los vehículos “o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.

En el texto manifestaron su compromiso “con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”.

¿Qué informarán los ministros sobre esta decisión?

Así mismo anunciaron que este lunes se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal para brindar más detalles sobre el tema.

