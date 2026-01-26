Se mantiene tasa de desempleo en diciembre en 2.4%; reporta INEGI

La tasa de desempleo en México se ubicó en 2.4% en diciembre de 2025.

La tasa de desempleo en México se mantuvo en 2.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA) durante diciembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este porcentaje fue igual al registrado en diciembre de 2024, aunque menor al 2.7 por ciento observado en noviembre pasado, de acuerdo con el reporte del organismo autónomo.

La población desocupada ascendió a 1.5 millones de personas, con una tasa de desocupación (TD) de 2.4 por ciento de la PEA. En comparación anual, la población desocupada aumentó en 104 mil personas, mientras que la TD se mantuvo sin cambios.

¿Cómo se comportó la población económicamente activa en diciembre?

El INEGI detalló que la PEA alcanzó 61.9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.1 por ciento. Esta cifra significó un incremento de 1.1 millones de personas respecto a diciembre de 2024.

De ese total, 60.4 millones de personas estuvieron ocupadas durante diciembre, lo que representó 1.1 millones más que en el mismo mes del año anterior.

¿Qué pasó con la subocupación y la informalidad laboral?

Las personas subocupadas, es decir, aquellas que manifestaron necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, sumaron 3.7 millones, equivalentes al 6.2 por ciento de la población ocupada, una cifra menor al 6.9 por ciento registrado en diciembre de 2024.

En tanto, los trabajadores en la informalidad totalizaron 33 millones de personas, lo que ubicó la tasa de informalidad laboral en 54.6 por ciento durante el último mes del año.

¿En qué sectores se concentró el empleo?

Por sector de actividad, la población ocupada se distribuyó de la siguiente manera:

Servicios: 44.1%

44.1% Comercio: 20.5%

20.5% Manufacturas: 15.7%

15.7% Actividades agropecuarias: 10.6%

10.6% Construcción: 7.8%

En “otras actividades económicas”, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, se ocupó el 0.6 por ciento, mientras que el 0.7 por ciento no especificó actividad.

Participación laboral por género

Por género, la PEA femenina fue de 24.6 millones de personas, mientras que la masculina alcanzó 35.9 millones. La tasa de participación fue de 45.6 por ciento en mujeres en edad de trabajar y de 74.3 por ciento en hombres.

El INEGI señaló que estas cifras reflejan el comportamiento reciente de la economía mexicana, que registró una contracción de 0.2 por ciento en el tercer trimestre del año, en un contexto marcado por la incertidumbre derivada de la guerra comercial impulsada por Estados Unidos, tras un crecimiento del PIB de 1.5 por ciento en 2024.

