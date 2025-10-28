Inegi reporta leve aumento en la tasa de desempleo en México durante septiembre

La tasa de desempleo México alcanzó 3% en septiembre, con 1.8 millones de personas desocupadas y un alza respecto al año anterior: INEGI FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En septiembre pasado, la tasa de desempleo México alcanzó el 3 por ciento de la población económicamente activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato sobre desempleo es ligeramente mayor al índice del 2.9 por ciento del mismo mes de 2024, y también rebasó el 2.9 por ciento de agosto, precisó el organismo autónomo en su reporte.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en septiembre 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.1 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.6% participación económica… pic.twitter.com/HPb2HMuPq5 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 28, 2025

¿Cuántas personas están desempleadas en México?

De acuerdo con el reporte del organismo autónomo, la población desocupada fue de 1.8 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 3 por ciento de la PEA.Respecto a septiembre de 2024, la población desocupada se incrementó en 61 mil personas, y la TD fue menor en 0.1 puntos porcentuales, detalló el Inegi.

La PEA del noveno mes del año llegó a 62.1 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.6 por ciento y una población activa mayor en 881 mil personas a la de septiembre de 2024.

¿Qué sectores registraron más empleo?

De la población económicamente activa, 41.8 millones de personas estuvieron ocupadas durante septiembre, 262 mil menos que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.4 millones, el 7.3 por ciento de la población ocupada, porcentaje menor al 8.2 por ciento registrado en septiembre de 2024.

En cuanto a sectores e informalidad, los trabajadores informales en septiembre totalizaron 33.1 millones, lo que aumentó la tasa de informalidad al 54.9 por ciento.

¿Cómo se distribuye el empleo por sector y género?

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44.2 por ciento en servicios, 20 por ciento en comercio, 15.8 por ciento en manufacturas, 10.8 por ciento en actividades agropecuarias y 7.9 por ciento en construcción.

En otras actividades económicas —minería, electricidad, agua y suministro de gas— estuvo ocupada el 0.6 por ciento, y otro 0.7 por ciento no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en agosto fue de 24.4 millones y la masculina de 35.9 millones, con una tasa de participación de 45.6 por ciento en mujeres y 75.4 por ciento en hombres en edad de trabajar.

