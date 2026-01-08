Buzón Tributario 2026: ¿Cuándo termina la prórroga del SAT para evitar las multas de 11 mil pesos?

Buzón Tributario SAT: Evita sanciones de hasta 11,540 pesos aprovechando la prórroga durante todo 2026.

Si eres de los contribuyentes que aún no ha activado su Buzón Tributario, hay buenas noticias porque el SAT anunció una prórroga para cumplir con esta obligación permitiendo que tanto personas físicas como morales puedan evitar las multas este año, siendo la mínima de 3,850 pesos.

¿Cuándo es obligatorio el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario será obligatorio para todos los inscritos en el RFC a partir del 1 de enero de 2027.

¿Es obligatorio activar el Buzón Tributario en 2026?

Durante todo el 2026, los contribuyentes tendrán un periodo de gracia para activar, registrar y actualizar sus medios de contacto. No habrá multas este año por este concepto.

¿Qué pasa si no activo el Buzón Tributario?

Si decides no activarlo o mantienes medios de contacto erróneos o desactualizados, el SAT lo interpretará como una negativa a recibir notificaciones, lo cual conlleva multas económicas que van desde los 3,850 pesos hasta los 11,540 pesos, según los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación.

Así como notificaciones por medio de estrados.

¿Cómo ingresar a mi Buzón Tributario del SAT?

Si es la primera vez que realizas este proceso, haz lo siguiente:

Entra al portal del SAT en: https://www.sat.gob.mx. Inicia sesión con tu e.firma (Certificado, Clave Privada y Contraseña) o tu RFC con contraseña. Registra un correo electrónico y un número de teléfono celular. Es obligatorio contar con ambos. El SAT enviará un código de verificación por SMS y un enlace por correo. Valida ambos medios de contacto (tienes 72 horas para hacerlo). Descarga tus acuses de registro en el apartado de “Mis comunicados”.

