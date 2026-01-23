Aumento pensiones IMSS: Qué pensionados verán más dinero en febrero 2026 y cómo se calcula

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que las pensiones para miles de jubilados y pensionados en México tendrán un ajuste que se verá reflejado en el pago de febrero de 2026. Este incremento responde a la actualización económica anual que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y al comportamiento de la inflación en el país.

La UMA es el indicador que utilizan diversas normas para calcular prestaciones y obligaciones económicas, y para 2026 quedó establecida en 117.31 pesos diarios, equivalente a 3,356.22 pesos mensuales, ajustada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Este valor se usa en el cálculo de las pensiones mínimas garantizadas del IMSS, por lo que su incremento impacta directamente en el monto que recibirán quienes perciben una pensión por Ley del Seguro Social de 1973 y otros esquemas, especialmente en modalidades como la Modalidad 40.

Qué pensionados del IMSS verán el aumento y cómo se calcula

De acuerdo con proyecciones basadas en información oficial, los pensionados del IMSS bajo la Ley 73 verán un ajuste automático en su pensión, que se calcula tomando en cuenta el valor actualizado de la UMA para 2026.

El propio IMSS ha señalado que el monto definitivo de la pensión mensual depende de varios factores, entre ellos el historial laboral, salarios base de cotización y semanas cotizadas. En la Modalidad 40, donde los propios trabajadores siguen cotizando de manera voluntaria para mejorar su monto, este ajuste será particularmente relevante.

Aunque el monto exacto puede variar por persona, estimaciones basadas en el nuevo valor de la UMA ubican el pago mensual entre 10,600 y 11,000 pesos para aquellos que reciben la Pensión Mínima Garantizada del IMSS, lo que representa un incremento próximo al porcentaje de inflación registrado al cierre de 2025.

El ajuste no requiere trámites adicionales de los beneficiarios: se realiza de forma automática con la actualización del indicador económico y está diseñado para preservar el poder adquisitivo de los pensionados frente al aumento de precios en bienes y servicios básicos.

Fechas y recomendaciones para el cobro de la pensión en febrero

El primer pago con el ajuste oficial está programado para principios de febrero, pero debido a que el 1 de ese mes cae en fin de semana y días no bancarios, muchos pensionados podrán disponer de sus recursos hasta el martes 3 de febrero de 2026, según calendarios financieros y de dispersión de pagos del IMSS.

El IMSS recomienda a sus pensionados retirar sus recursos de forma segura, preferentemente mediante retiro en cajeros o transferencias bancarias, y evitar llevar grandes cantidades de efectivo. De esta manera se reducen riesgos durante el cobro de la pensión.

Este aumento representa una buena noticia para los adultos mayores que dependen de su pensión como principal ingreso mensual, ya que les permitirá enfrentar mejor los retos económicos del 2026 sin perder capacidad de compra frente a la inflación.