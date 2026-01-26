Incertidumbre por la revisión del T-MEC frena crecimiento económico de México: Bankaool

La economista principal de Bankaool, Aranxa Sánchez, advirtió que la revisión del T-MEC y la cláusula 11 generan incertidumbre que limita el crecimiento económico de México. / ronniechua

La revisión del T-MEC es uno de los principales factores que hoy generan incertidumbre y frenan el crecimiento de la economía mexicana, afirmó Aranxa Sánchez, economista principal de Bankaool, en entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W.

La especialista señaló que el principal riesgo radica en que se mantenga la cláusula 11, que establece revisiones periódicas del tratado, ya que la falta de consenso podría derivar en una revisión extendida hasta 2036, lo que prolongaría un escenario de incertidumbre para la inversión.

¿Por qué extender el T-MEC hasta 2042 daría certidumbre?

Sánchez consideró que lo ideal sería extender la vigencia del tratado comercial hasta 2042, lo que permitiría generar mayor certidumbre y evitar “años turbulentos” para la economía mexicana y para los inversionistas extranjeros.

Peso mexicano se fortalece frente al dólar

Sobre el comportamiento del peso mexicano, la economista explicó que el tipo de cambio ya muestra una tendencia a la baja, ubicándose alrededor de 17.60 pesos por dólar, nivel que ya se había previsto para febrero.

Indicó que esta apreciación responde a diversos factores internacionales, entre ellos los mensajes del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, el respaldo de bancos centrales a la independencia de la institución, negociaciones sobre minerales críticos, la posible toma de Groenlandia, así como tensiones geopolíticas en Irán y Venezuela, que podrían modificar rutas petroleras.

Inversión y minerales críticos, clave para México

En cuanto al panorama de inversión, Sánchez advirtió que uno de los temas que más podría impactar a México es la reunión ministerial de materiales críticos, ya que el sector minero nacional registra bajo crecimiento desde hace varios años.

No obstante, consideró que este contexto podría abrir oportunidades para atraer nuevas inversiones y reactivar el sector, particularmente en actividades que generen valor agregado, como la metalurgia y la petroquímica.

PIB seguirá estancado en 1.3%

Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), la economista estimó un crecimiento cercano al 1.3%, cifra que difícilmente cambiará durante el actual sexenio. Aseguró que los capítulos relacionados con minerales críticos serán de los más negociados dentro del T-MEC.

Sectores con mayor potencial de crecimiento

Finalmente, Sánchez destacó que México seguirá siendo un país manufacturero, con oportunidades relevantes en la manufactura de equipo de cómputo, la manufactura no automotriz y otros sectores incluidos en el Plan México, los cuales podrían recibir apoyos e impulsar la generación de empleos.

