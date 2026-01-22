Reforma electoral: Gobierno ya tiene primer borrador y se revisa reducir diputados

La mandataria detalló que aún se revisa lo relacionado a mantener o no la propuesta para eliminar los 500 diputados

A pesar que se aseguró que continúan los diálogos para la construcción del proyecto que se enviará al Congreso sobre la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya se tiene un primer borrador.

Durante la mañanera desde Puebla, la mandataria detalló que aún se revisa lo relacionado a mantener o no la propuesta para eliminar los 500 diputados además de plantear que las listas de las minorías en el Congreso de la Unión, no sean controladas por los partidos políticos.

¿Qué cambios se analizan en la representación proporcional?

“El objetivo es que las listas de las minorías, no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera. Ese es el objetivo de la reforma y se está viendo también el número de diputados y diputadas de representación proporcional”. — Claudia Sheinbaum

- “¿Definitivamente se van a reducir?“, se le cuestionó.

-“No, estamos en esa revisión, las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando, ya hay más o menos un borrador de la reforma y se va a presentar, pues esperamos en febrero”, indicó Sheinbaum Pardo.

Con un “vamos a ver”, respondió al cuestionamiento respecto a si confía en que la iniciativa cuente con el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Previamente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que aún se discuten puntos de vista sobre recursos públicos, inversiones en campañas y la composición del Congreso de la Unión.

En la #MañaneraDelPueblo, encabezada por la Presidenta @Claudiashein, informamos las acciones que llevamos a cabo el año pasado en #Puebla como parte del eje de #AtenciónEnLasCausas. Agradecemos a la población su participación en las Jornadas por la Paz, así como en el programa… pic.twitter.com/gM600uloyq — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) January 22, 2026

¿Qué temas siguen en discusión rumbo a febrero?

“Es un ejercicio de exponer, de escuchar, de tener diferentes puntos de vista sobre lo que aquí se ha planteado, sobre los diferentes puntos que se han planteado aquí en la mañanera por parte de la presidenta, lo que tiene que ver con la cuestión de los recursos públicos y la en las campañas, cuánto está la inversión pública, también lo que tiene que ver con el número de personas que conforman el congreso, en fin, uno por uno de los puntos se está discutiendo”. — Rosa Icela Rodríguez

Además, seguirán las pláticas con integrantes de partidos políticos y aseguró que todo va bien con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México.

“Claro que sí, van a continuar y continúan en diferentes espacios, y así se ha decidido. Y vamos a seguir, esto no ha terminado. La fecha se mantiene de la segunda semana de febrero Vamos a estar viendo precisamente esa parte, pero lo que quiero, este, resumir en esta en esta intervención es agradecer mucho a todos los que están participando, pero no solamente a los partidos, sino también a los que participaron en los foros, los que participaron en México y en Estados Unidos, fundamentalmente”.

La titular de gobernación agregó que se trabaja para que la propuesta de reforma electoral se presente al Congreso en la segunda semana de febrero.

