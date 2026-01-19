Cámara de Diputados recibe propuesta de reforma electoral ciudadana con aval del INE

CIUDAD DE MÉXICO, 14ENERO2026.- Panorámica del salón de plenos de la Cámara de Diputados en que se realizó la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la que se discutió la agenda política en relación a la situación económica y política del país. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) envió a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma electoral ciudadana de la organización civil “Salvemos la Democracia”, respaldada con más de 136 mil firmas, luego de que dicho instituto revisó la iniciativa de ley y avaló los apoyos para que sea procesada por el Poder Legislativo.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió del INE la primera propuesta de reforma en materia electoral de dicha organización ciudadana que posteriormente podría ser desahogada en el recinto de San Lázaro.

¿Cómo se validó la iniciativa ciudadana en materia electoral?

“Hemos recibido por parte del INE la notificación de que se ha cumplido con lo que establece la ley para que inicie el proceso legislativo, la iniciativa electoral que fue presentada por el colectivo ”Salvemos la Democracia", pues ha cumplido con el requisito de ley con 136 mil 875 apoyos validos”, señaló López Rabadán.

Es decir, el 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, como marca la norma electoral para que sea valorada por el Congreso federal.

La diputada panista dijo que será este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente, cuando se hará de manera formal el anuncio de esta iniciativa ciudadana en materia electoral, pues la del gobierno federal aún no se ha enviado a la Cámara de Diputados.

¿Qué riesgos se advierten ante una posible reforma electoral oficial?

Cuestionada sobre si existe el riesgo de que la propuesta presidencial sea una reforma electoral a modo para beneficiar únicamente al partido Morena y perpetuarse en el poder, Kenia López Rabadán consideró lamentable que eso pudiera suceder y afirmó que representaría un retroceso.

“No debe ser una reforma a modo, de nadie, de ningún partido, de ningún interés, de ningún grupo político o empresarial, no debe ser una reforma a modo. Porque si eso sucede sería una reforma que lastimaría a millones de mexicanos, si es un resultado negativo, mezquino o ambicioso me parece que será algo que este país no merece lamentar”.

La presidenta de la Cámara de Diputados informó también que este lunes se reunió con el expresidente del IFE, hoy INE, José Woldenberg, para dialogar sobre el tema electoral y que, dada su experiencia y conocimiento en este ámbito, su opinión resulta relevante para el análisis legislativo.

