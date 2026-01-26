Apoyo Bienestar ‘Desde la Cuna’: ¿Cómo me registro y cuáles son los requisitos para acceder a este programa?

El programa ‘Desde la Cuna’ 2026, es una iniciativa de la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN CDMX) diseñada para ofrecer apoyos económicos a las familias con niñas y niños pequeños en la capital. Así que si te interesa recibir este apoyo económico para los más pequeños de la casa, te dejamos todos los detalles al respecto.

¿Dónde y cómo se puede realizar el registro para el apoyo ‘Desde la Cuna’?

Este apoyo puede ayudar a muchas familias con gastos básicos de crianza, sobre todo en los primeros años de vida que suelen ser los más costosos.

Aunque no se han anunciado fechas oficiales para el registro del programa ‘Desde la Cuna’ en 2026, se sabe que habrá tres formas para solicitar el apoyo:

Acudiendo a las oficinas de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social en el Centro Histórico.

Entregando documentos en tu PILARES más cercano.

A través del programa Casa por Casa, donde personal del gobierno visita hogares para ofrecer el apoyo.

¿Cuáles son los requisitos para el programa ‘Desde la Cuna’ 2026?

El programa ofrece un apoyo económico bimestral de $1200 para madres, padres o tutores de niñas y niños que tengan hasta 3 años 10 meses al momento del registro.

Los requisitos principales para solicitarlo son:

Ser madre, padre o tutor de la niña o niño que se quiere registrar.

Que el menor tenga 0 a 3 años y 10 meses al momento de inscribirse.

Residir en la Ciudad de México.

No recibir apoyos de la misma naturaleza, como Mi Beca para Empezar o la Beca Rita Cetina.

Presentar documentos básicos como acta de nacimiento del menor, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y llenado de la solicitud.

A diferencia de otros apoyos, este programa busca ser universal en la capital: significa que, cuando esté completamente operativo, todas las familias que cumplan los requisitos tendrán la oportunidad de recibir el beneficio.

