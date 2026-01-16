Pensión Bienestar Madres Solteras 2026: Fechas de registro, requisitos, documentos y todo sobre este programa

La Pensión Bienestar para Madres Solteras es un programa que el Gobierno de México brinda a todas las madres solteras trabajadoras que tienen un infante a su cargo. Es importante mencionar que esta ayuda económica no solo va dirigida hacia madres solteras, sino también pueden acceder a él padres solteros o tutores que trabajan para mantener al infante.

Así que te dejamos todos los detalles en caso de que quieras inscribirte, cómo puedes hacerlo y más detalles al respecto.

¿Cuándo comienza el registro a la Pensión Bienestar para Madres Solteras 2026?

A pesar de que en años pasados la Pensión Bienestar para Madres Solteras 2026 comenzaba a circular por estas fechas los avisos para el registro al programa, este 2026 aún no hay aviso alguno de parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, se espera que a finales de febrero o marzo pueda comenzar la convocatoria.

¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acceder al programa?

Para la convocatoria de 2025, la página oficial hacía hincapié en ciertos requisitos a cumplir y poder ser beneficiaria de la Pensión para Madres Solteras, por lo que se espera que sean similares, los cuales son:

Identificación oficial vigente

CURP de la madre, padre o tutor

CURP de las infancias

Acta de nacimiento de las infancias

Comprobante de domicilio

Carta de no afiliación a servicios de guardería del IMSS, ISSSTE u otra institución

Comprobante de ingresos o declaración bajo protesta de decir la verdad sobre la situación laboral

También es bueno mencionar que existen diversos montos de depósito de la Pensión para Madres Solteras dependiendo de la edad de las infancias, es decir:

Niñas y niños (0 a 4 años): $1650

Niñas y niños con discapacidad (0 a 6 años): $3720

Casos de orfandad materna: El apoyo puede extenderse hasta los 23 años con montos variables, desde $830 hasta $1240 mexicanos

Recuerda mantenerte al pendiente de los anuncios oficiales en páginas y redes sociales de las autoridades correspondientes para que no te pierdas ningún detalle.

