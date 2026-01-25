Pago Pensión ISSSTE Febrero 2026: Adelantan fecha de depósito para pensionados y jubilados
Los pensionados del ISSSTE recibirán el pago de febrero 2026 adelantado; revisa cómo queda el calendario con las fechas de depósitos
El pago de las pensiones del ISSSTE para febrero 2026 se verá reflejado en las cuentas de los pensionados y jubilados antes de que termine enero. El instituto confirmó que se adelantó la fecha de depósito para que cuenten con sus recursos de manera anticipada. Aquí te explicamos los detalles del calendario y el día exacto en que se liberan el dinero.
¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE 2026?
Normalmente, el ISSSTE deposita las pensiones en los últimos días de cada mes. Es decir, te pagan el mes que viene antes de que este empiece. Para esto, el instituto publicó un calendario de pagos a pensionados y jubilados 2026, donde se marcan los días exactos en que hacen las transferencias.
¿Cuándo pagan la pensión del ISSSTE en febrero de 2026?
Para el periodo de febrero de 2026, el pago se verá reflejado el viernes 30 de enero. Debido a este adelanto, los pensionados verán dos depósitos en sus cuentas durante el primer mes del año. El primero fue el que cayó el 2 de enero y el segundo será este del día 30, que cubre el de febrero. Ante esto, el siguiente pago no llegará sino hasta finales del siguiente mes.
Calendario de pagos a pensionados y jubilados 2026
Estas son las fechas programadas para que los pensionados conozcan cuándo cae el pago pensiones ISSSTE durante todo el año:
- Enero: viernes 02 de enero
- Febrero: viernes 30 de enero
- Marzo: viernes 27 de febrero
- Abril: viernes 27 de marzo
- Mayo: miércoles 29 de abril
- Junio: viernes 29 de mayo
- Julio: lunes 29 de junio
- Agosto: jueves 30 de julio
- Septiembre: viernes 28 de agosto
- Octubre: miércoles 30 de septiembre
- Noviembre: jueves 29 de octubre
- Aguinaldo (1ra parte): Primera quincena de noviembre.
- Diciembre: viernes 27 de noviembre (segunda parte del aguinaldo).