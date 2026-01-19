Préstamos ISSSTE 2026: ¿Cómo tener un crédito sin sorteos con la nueva asignación de cada lunes?

Con el nuevo sistema 2026, el ISSSTE hace asignaciones de préstamos todos los lunes, dejando atrás los sorteos.

Si eres trabajador, jubilado o pensionado, las reglas para obtener un crédito han cambiado. El sistema de sorteos que se usaba anteriormente para repartir los Préstamos ISSSTE 2026 ha quedado atrás; en su lugar, el instituto implementó un nuevo procedimiento de asignación directa. Con este cambio, ya no dependes de la “suerte” de un sorteo, sino de un registro que permite la asignación de créditos cada lunes. A continuación, te explicamos cómo funciona este nuevo sistema y qué pasos debes seguir para obtener el tuyo.

Para participar, el instituto utiliza el Sistema de Inscripción y Asignación Electrónica de Préstamos Personales (SIAEPP), donde los interesados pueden registrarse para entrar en la lista de asignación semanal.

Registro que está abierto tanto para trabajadores en activo como para pensionados y jubilados que cumplan con los requisitos.

Requisitos para solicitar un préstamo del ISSSTE

Para que el sistema apruebe tu solicitud de asignación este 2026, debes cumplir con los siguientes puntos básicos:

Tener al menos seis meses de cotización total en el régimen de seguridad social del ISSSTE.

No tener un préstamo personal vigente ni adeudos pendientes con el instituto por este mismo concepto.

Contar con una capacidad de endeudamiento que no supere el 50% de tu salario básico (o el 50% del valor de tu pensión).

TE PUEDE INTERESAR: Nueva edad de jubilación ISSSTE: qué trabajadores quedan afectados y cómo aplicar en 2026

¿Cómo pedir un préstamo al ISSSTE sin sorteo en 2026?

El trámite se realiza en línea a través del portal oficial ASISSSTE con los siguientes pasos:

Ingresa a: asissste.issste.gob.mx Busca la pestaña que dice “Económicas”. Selecciona la opción “Registro para asignación”. Introduce tus datos y sigue las instrucciones para completar la inscripción.

¿Cuándo se asignan los préstamos del ISSSTE en 2026?

Las asignaciones de préstamos personales se realizan todos los lunes. Una vez que el sistema procesa las solicitudes, los beneficiarios reciben la notificación para continuar con el trámite, de acuerdo con lo que dio a conocer el ISSSTE.

TE PUEDE INTERESAR: Credencial Única de Salud 2026: Así podrás atenderte en el IMSS o ISSSTE sin importar derechohabiencia