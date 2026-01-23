Tormenta invernal en el norte de México: CFE activa plan de contingencia y garantiza suministro eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó esta semana un plan estratégico de contingencia para asegurar la continuidad del suministro de energía eléctrica ante el avance de una tormenta invernal que afecta el norte de México y el sur de Estados Unidos. La medida responde a las previsiones meteorológicas de bajas temperaturas, nevadas y aguanieve, y al riesgo de interrupciones en el abasto de gas natural, principal combustible para buena parte de la generación eléctrica en el país.

El anuncio del plan se da en el contexto de la llegada del frente frío número 30 y la tercera tormenta invernal de la temporada, fenómenos que podrían poner presión sobre la infraestructura energética y la demanda de electricidad. Autoridades federales han señalado que las condiciones climáticas y la volatilidad en los mercados de gas natural, ligados en buena medida a las importaciones desde Estados Unidos, justifican una respuesta anticipada para reducir riesgos operativos.

En un comunicado conjunto con la Secretaría de Energía (Sener), la CFE detalló que dispone de más de 28 mil megavatios (MW) de capacidad instalada que no depende del gas natural, lo que le permite enfrentar escenarios adversos sin comprometer el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Esta capacidad proviene de una canasta diversificada de generación, que incluye plantas termoeléctricas convencionales, centrales carboeléctricas y fuentes de energías limpias, que, según la empresa, son suficientes para mantener el abasto interno ante restricciones en el suministro de gas.

Estados que se verían afectados por la tormenta

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y alertas emitidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la tercera tormenta invernal de la temporada, impulsada por los frentes fríos número 30 y 31, empezará a afectar el territorio mexicano desde el viernes 23 de enero, con condiciones de frío intenso, lluvias, vientos fuertes y posibilidad de nieve o aguanieve.

En el noroeste y norte del país, se esperan temperaturas bajo cero y precipitación invernal en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, con lluvia fuerte también en Baja California Sur; en el noreste, entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí registrarán heladas y vientos intensos. Las condiciones de frío extenderán efectos térmicos también a zonas elevadas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se prevén heladas matutinas y descenso considerable de temperaturas

Contingencia y atención a emergencias

Además de la generación propia, la CFE cuenta con dos terminales de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) con capacidad para inyectar hasta 350 mil metros cúbicos al sistema, recurso que puede utilizarse como respaldo si se presentan interrupciones en los ductos que importan gas desde Estados Unidos.

Para dar seguimiento a la contingencia, la empresa constituyó el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual opera en sesión permanente con el propósito de monitorear en tiempo real la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar posibles afectaciones y coordinar acciones que garanticen la continuidad del suministro eléctrico y, en caso de ser necesario, el restablecimiento del servicio con la mayor rapidez posible.