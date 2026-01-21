Caso Nicholette: ¿Cuánto cuesta la camioneta Cybertruck como la que tenía la influencer?

Recientemente el caso de Nicholette, una influencer y creadora de contenido para adultos se volvió viral por su secuestro a plena luz del día en Culiacán, Sinaloa. Asimismo, debido a este desafortunado caso, la situación quedó grabada gracias a las cámaras de su camioneta Tesla Cybertruck.

Eso hizo cuestionar a miles a qué otras cosas se dedicaba la influencer para tener una camioneta tan costosa como esa, así que te traemos todos los detalles sobre ello.

¿Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck en México?

Nicholette o Nicole Pardo Molina, fue privada de la libertad y todo quedó registrado en plena luz del día por las cámaras de su camioneta Tesla Cybertruck.

Este tipo de camionetas y autos son completamente eléctricos, con estética angulosa y tecnología de punta, pues forman parte de una nueva generación de pickups eléctricas que combinan potencia, autonomía y diseño radical, y claro, un precio acorde al nivel tecnológico que ofrecen.

En el mercado mexicano, una Cybertruck tiene distintos precios, es decir:

Versión de entrada (Long Range / básica): desde aproximadamente $1,699,900 MXN

Versión All-Wheel Drive (tracción total): alrededor de $1,949,900 MXN

Cyberbeast (alta potencia y desempeño): cerca de $2,479,900 MXN

Para dimensionar los precios, este tipo de camionetas cuesta mucho más que la media del mercado automotriz local. Además, el diseño y tecnología, hacen que este tipo de vehículos se posicionen como opciones exclusivas a las que muy pocos tienen acceso.

¿Quién es Nicholette?

Nicholette era conocida por ser una joven influencer y empresaria que residía en Culiacán, Sinaloa. La Muchacha del Salado, solía compartir videos y fotografías sobre su vida diaria, aunque también ofrecía contenido para adultos en una plataforma, lo que la ayudaba a mantener a casi 120 mil seguidores en TikTok, 163 mil en Instagram y en otras redes sociales.

Hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero, sin embargo, las autoridades encontraron su camioneta abandonada en la calle y han comenzado las investigaciones al respecto. Entre las tantas versiones que existen en redes sociales sobre el caso de Nicholette, existe una en la que ella está relacionada con el crimen organizado, sin embargo, habrá que esperar a que la información correcta la confirmen las autoridades correspondientes.

