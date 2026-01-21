Secuestran a La Nicholette: video de su Cybertruck capta el momento en que hombres armados en Culiacán se llevan a la influencer

La influencer “La Nicholette”, Nicole Pardo Molina, fue privada de la libertad el martes 20 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en un hecho que quedó registrado por la cámara de una Cybertruck. El video, difundido en redes sociales, muestra el momento en que la víctima es interceptada y llevada por sujetos, lo que generó alarma y una rápida reacción de las autoridades.

Tras la viralización de las imágenes, corporaciones de seguridad confirmaron que el caso ya es investigado. La grabación se convirtió en un elemento clave para ubicar el lugar de los hechos y reconstruir la mecánica del secuestro.

#NACIONAL 🔴| Reportan “lеvаntón” de la tiktoker Nicholette en Culiacán, Sinaloa.



Un grupo de sujetos armados bajaron de una camioneta a la influencer de 25 años y se la llevaron.



La victima radica actualmente en Estados Unidos y se encontraba de visita en México. pic.twitter.com/5LKvWke3fS — Libro Negro (@Libro_negro_) January 21, 2026

Video muestra el secuestro y activa operativo de búsqueda

El material captado por la Cybertruck exhibe el instante en que la influencer es abordada en la vía pública. De acuerdo con reportes oficiales, el video ya fue integrado a la carpeta de investigación y es analizado para identificar a los responsables y las rutas utilizadas.

Autoridades estatales informaron que se desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos de Culiacán y zonas aledañas, con apoyo de cámaras de vigilancia y labores de campo. Hasta el momento, no se han confirmado detenciones relacionadas con el caso.

Secuestran a La Nicholette en Culiacán. pic.twitter.com/bqJb3so01f — Franc (@paco__miranda) January 21, 2026

Fiscalía de Sinaloa emite ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para la localización de La Nicholette. En el documento se solicita el apoyo de la ciudadanía y se incluyen datos de identificación y señas particulares, además de líneas telefónicas oficiales para aportar información que ayude a dar con su paradero.

La Fiscalía pidió no difundir rumores y reportar cualquier dato únicamente a los canales institucionales, con el fin de no entorpecer las investigaciones. Asimismo, reiteró que el caso se investiga bajo los protocolos correspondientes para personas no localizadas y privación ilegal de la libertad.

El secuestro de La Nicholette ha generado amplia atención pública y reavivó el debate sobre la seguridad en la capital sinaloense. Mientras avanzan las indagatorias, las autoridades mantienen activa la búsqueda y exhortan a la población a colaborar de manera responsable.