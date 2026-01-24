Localizan con vida a Nicolette, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

La influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, fue localizada con vida este viernes 24 de enero, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de enero en Culiacán, Sinaloa, confirmó la Fiscalía General del Estado.

La dependencia estatal actualizó la ficha de búsqueda activada bajo el Protocolo Alba, cambiando su estatus a “localizada”, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles oficiales sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni las condiciones en las que se encuentra.

La desaparición de la creadora de contenido generó amplia atención mediática luego de que circulara en redes sociales un video grabado desde el interior de su vehículo, en el que se observa el momento en que presuntamente fue interceptada por sujetos armados en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el sector Isla Musalá, una de las zonas residenciales de la capital sinaloense.

Tras el reporte, autoridades estatales informaron que se activaron protocolos de búsqueda e investigación, con apoyo de distintas corporaciones de seguridad, y se dio seguimiento a los vehículos presuntamente involucrados en el hecho. Durante los días que permaneció desaparecida, el caso se mantuvo bajo reserva oficial.

Medios locales y nacionales reportaron que la influencer fue encontrada con vida, aunque la Fiscalía no ha precisado si fue liberada por terceros, localizada mediante un operativo o si se presentó por sus propios medios ante su familia o autoridades. Tampoco se ha informado si existen personas detenidas relacionadas con el caso.

Nicolette, de alrededor de 20 años de edad, cuenta con presencia activa en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido de estilo de vida y modelaje. Su desaparición y posterior localización se suman a otros casos recientes que han generado atención pública en Sinaloa.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y que, conforme avance el proceso, se dará a conocer información oficial adicional.