Muere Dulce Enríquez: ¿quién fue la famosa influencer de Oaxaca que acompañaba al alcalde de Huatulco?

La influencer Dulce Enríquez murió tras resultar gravemente herida en un accidente automovilístico ocurrido en Huatulco, cuando viajaba en un vehículo junto al alcalde del municipio, Julio César Cárdenas Ortega. El hecho ocurrió a mediados de enero y ya es investigado por las autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, Dulce Enríquez fue trasladada de emergencia a un hospital tras el choque, donde permaneció varios días bajo atención médica especializada. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, su estado de salud se complicó hasta que se confirmó su fallecimiento.

¿Quién era Dulce Enríquez y por qué era conocida?

Dulce Enríquez era una influencer mexicana reconocida principalmente en plataformas digitales, donde compartía contenido sobre maquillaje, imagen personal y estilo de vida. Su presencia en redes sociales le permitió colaborar con distintas marcas y ganar notoriedad en el ámbito digital.

Tras conocerse su muerte, seguidores y usuarios expresaron mensajes de condolencias y exigieron que el caso sea investigado con total transparencia.

Así ocurrió el accidente donde murió la influencer

El accidente se registró en calles de Huatulco, uno de los principales destinos turísticos de Oaxaca. Aunque las autoridades no han dado a conocer todos los detalles, confirmaron que en el vehículo viajaba también el alcalde del municipio.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar auxilio y trasladar a los lesionados a centros médicos cercanos.

Muere la edecán e influencer Dulce Enríquez, quien sufrió graves lesiones en la cabeza tras la volcadura de una camioneta ocurrida esta mañana, en la cual viajaba también el actual presidente de Santa María Huatulco, Oaxaca, Julio Cárdenas. pic.twitter.com/Iaxim54O05 — (Kizmar) (@antonioaranda_) January 10, 2026

Fiscalía de Oaxaca investiga el caso

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

Las autoridades señalaron que se analizarán peritajes, testimonios y pruebas técnicas para establecer cómo ocurrió el percance. Mientras tanto, el caso sigue generando atención pública por la relevancia de las personas involucradas.