Estados Unidos dará prioridad de citas para visas a quienes tengan boletos del Mundial 2026

El gobierno de Estados Unidos anunció que habrá prioridad de citas para visas de quienes compraron boletos para el Mundial 2026.

A través de la embajada de EU en México, este miércoles se informó que para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se les asignará acceso prioritario a fin de que puedan realizar los trámites migratorios necesarios para ingresar sin contratiempos a ese país.

¿Cómo obtener una cita prioritaria para la visa del Mundial 2026?

“Si compraste un boleto directamente a la FIFA, ahora puedes optar por el FIFA PASS en http://fifa.com. Esto te dará acceso a una cita de entrevista prioritaria cuando solicites tu visa”. —

También se precisó que quienes soliciten una Visa para acudir al Mundial estarán sujetos a las evaluaciones correspondientes.

¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EE. UU.



— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 21, 2026

¿Los solicitantes están exentos de los requisitos migratorios?

“Recuerda que todos los solicitantes de Visa están sujetos a evaluaciones y deben cumplir con los requisitos para obtener la visa”. —

Finalmente, aseveró: “¿Tienes dudas sobre el proceso? Haz tus preguntas en@travelgov”

