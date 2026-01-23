FBI se reúne con Harfuch y agradece a Sheinbaum por entregar a Ryan Wedding

El FBI sostuvo una reunión de alto nivel con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de la coordinación bilateral que permitió la entrega del exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses.

Tras el encuentro, el director del FBI destacó la cooperación de México en el caso y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo institucional que facilitó la entrega del acusado. Wedding enfrentaba cargos federales por narcotráfico y crimen organizado, y era considerado un objetivo prioritario por encabezar una red criminal transnacional.

Autoridades mexicanas confirmaron que la coordinación se realizó bajo los canales formales de cooperación y respeto a la soberanía, lo que permitió un proceso ordenado y eficaz para que Wedding quedara a disposición de la justicia de Estados Unidos.

El FBI agradece a Sheinbaum y refuerza cooperación con México tras captura de Ryan Wedding

De acuerdo con García Harfuch, la reunión con el FBI reforzó los mecanismos de intercambio de información y operaciones conjuntas para perseguir a objetivos de alto impacto. El funcionario subrayó que la colaboración con agencias estadounidenses se mantiene activa y enfocada en resultados concretos contra redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.

Por su parte, el FBI señaló que el caso Wedding es un ejemplo de cómo la coordinación bilateral puede acelerar procesos y reducir riesgos, al tiempo que se respetan los marcos legales de cada país. La agencia reiteró que continuará trabajando con México en investigaciones de alcance internacional.

FBI reconoce a México tras reunión con Harfuch y agradece a Sheinbaum por el caso Ryan Wedding

En un mensaje público, el director del FBI expresó su reconocimiento a Sheinbaum por la disposición del Gobierno de México para colaborar en la entrega del acusado. El gesto, indicaron fuentes oficiales, busca consolidar una agenda de seguridad compartida basada en confianza y objetivos comunes.

Wedding ya fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos ante tribunales federales. Las autoridades adelantaron que el seguimiento del caso se realizará conforme a la ley y que la cooperación entre ambos países continuará para ubicar y detener a otros fugitivos de alto perfil.