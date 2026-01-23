Ryan Wedding: así se entregó el exatleta olímpico en la embajada de Estados Unidos en México ante el FBI | VIDEO

Wedding ya fue trasladado a suelo estadounidense para enfrentar cargos por tráfico de drogas, crimen organizado y homicidio de testigos. FBI

El exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, se entregó hoy en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, confirmaron autoridades de seguridad mexicanas y federales estadounidenses. Wedding, de 44 años y acusado de dirigir una red internacional de narcotráfico, ahora enfrenta cargos federales en Estados Unidos.

Un video publicado por el FBI muestra a Ryan James Wedding esposado y custodiado por un fuerte operativo de seguridad. Según los primeros reportes detallan que Wedding llegó a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y de ahí fue detenido y horas después trasladado al AICM donde un avión lo llevo a suelo norteamericano.

Así se entregó Ryan Wedding en México y así llego esposado y rodeado por decenas de agentes del FBI a Estados Unidos.



Cortesía: FBI pic.twitter.com/33ijy6h5P6 — Franc (@paco__miranda) January 23, 2026

Su entrega se concretó en el contexto de una visita del director del FBI, Kash Patel, a territorio mexicano, y fue parte de esfuerzos conjuntos para capturar objetivos prioritarios en la lucha contra el crimen organizado.

De atleta olímpico al top 10 de los más buscados del FBI

Wedding era buscado por su presunta participación en una organización criminal transnacional vinculada al Cártel de Sinaloa, responsable, según el FBI, de transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá durante más de una década.

Ryan Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 como snowboarder antes de abandonar el deporte competitivo. Tras dejar el alto rendimiento, según registros oficiales del FBI y el Departamento de Estado, se involucró en actividades delictivas que lo llevaron a encabezar una organización de narcotráfico de alcance internacional.

VIDEO, así se entregó Ryan James Wedding en la embajada de EE.UU. en CDMX

Las autoridades del FBI lo describieron como uno de los más peligrosos fugitivos de la lista, comparándolo con figuras de crimen organizado emblemáticas debido al alcance y violencia de su red. Su detención en México, con la cooperación bilateral, marca uno de los golpes más significativos contra fugitivos de alto perfil buscados tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Wedding ya fue trasladado a suelo estadounidense para enfrentar cargos por tráfico de drogas, crimen organizado y homicidio de testigos, donde deberá responder ante tribunales federales.