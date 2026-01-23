¿Quién es Ryan Wedding?: Exatleta olímpico detenido en México y 1 de los 10 más buscados del FBI

El exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, de 44 años, fue detenido en México tras años de permanecer prófugo y desde este viernes 23 de enero se encuentra bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, confirmaron funcionarios de seguridad de ambos países. Wedding estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y enfrentaba cargos por dirigir una red internacional de tráfico de cocaína y homicidios.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que el arresto se produjo luego de que Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, y fue trasladado al país vecino para enfrentar la justicia federal. García Harfuch destacó la cooperación entre las autoridades mexicanas y el FBI para lograr la captura de uno de los objetivos más buscados.

At my direction, Department of Justice agents @FBI have apprehended yet another member of the FBI’s Top Ten Most Wanted List: Ryan Wedding, the onetime Olympian snowboarder-turned alleged violent cocaine kingpin.



Wedding was flown to the United States where he will face justice.… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 23, 2026

¿Quién es el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding?

Ryan Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 como snowboarder, pero tras retirarse su vida tomó un rumbo oscuro. Las autoridades lo acusaron de dirigir una red criminal vinculada con el Cártel de Sinaloa y de utilizar rutas complejas para contrabandear toneladas de cocaína al norte del continente.

Además de narcotráfico, Wedding está implicado en múltiples homicidios de testigos y colaboradores, según las acusaciones federales. Su detención en México, con la colaboración entre gobiernos, representa una victoria destacada en la cooperación internacional contra los grandes criminales buscados por la justicia.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, junto con el director del FBI, Kash Patel, confirmó que Wedding enfrentará cargos federales por tráfico de drogas, asesinato y crimen organizado ante tribunales estadounidenses. Bondi describió la red que operaba Wedding como una de las más prolíficas y violentas organizaciones de narcotráfico del hemisferio, y señaló que su detención representa un paso importante en la lucha contra el crimen transnacional.

Bondi y el FBI ofrecían una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, reflejo del nivel de peligro que las autoridades le atribuían.