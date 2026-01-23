El Día del Pulque en la Ciudad de México ya es oficial y se conmemorará por primera vez este mes de febrero

El Congreso de la Ciudad de México aprobó oficialmente, desde el 21 de diciembre de 2025, la declaratoria que establece al primer domingo de febrero de cada año como el “Día del Pulque en la Ciudad de México”, con el propósito de reconocer y dignificar la tradición pulquera en la capital y su cadena productiva. Esta fecha fue incorporada como efeméride en el calendario cultural de la ciudad a través de un dictamen presentado por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa, además de establecer la fecha, busca visibilizar la labor de los tlachiqueros, quienes son responsables de extraer el aguamiel del maguey y supervisar su fermentación tradicional, y fortalecer la economía rural que provee esta bebida ancestral, parte de un patrimonio cultural que ha persistido pese a procesos de estigmatización y cambios en los hábitos de consumo.

La declaratoria aprobada por la Asamblea Legislativa local plantea que honrar el pulque es también honrar la identidad y la dignidad cultural de las personas que preservan este conocimiento, así como contrarrestar prejuicios históricos en torno a su consumo. En sus pronunciamientos, quienes impulsaron la medida han señalado que esta fecha permitirá realizar acciones de difusión, protección y promoción de la bebida como parte del patrimonio vivo de la capital mexicana.

Históricamente, el pulque es una bebida de origen prehispánico elaborada a partir del aguamiel del maguey. Su fermentación natural y su presencia en rituales y vida cotidiana le han conferido un lugar destacado en la memoria cultural mexicana. Aunque también existe un Día Nacional del Pulque que se conmemora cada 5 de febrero a nivel nacional, la fecha aprobada en la Ciudad de México es específica para esta demarcación y está prevista para consolidarse como un punto de encuentro anual para iniciativas culturales, ferias y eventos vinculados a este producto tradicional.

El reconocimiento oficial del Día del Pulque en la CDMX se suma a otros esfuerzos legislativos y culturales para revalorizar el pulque y las prácticas tradicionales asociadas, reflejando la importancia social, económica e histórica de esta bebida en la identidad capitalina y nacional.