Frío intenso activa doble alerta en la CDMX para el fin de semana del 24 y 25 de enero

La Ciudad de México se prepara para un marcado descenso de temperaturas durante el fin de semana del 24 y 25 de enero de 2026, luego de que autoridades capitalinas activaran doble alerta por frío en distintas alcaldías, ante el pronóstico de bajas temperaturas y posibles heladas durante la madrugada y primeras horas del sábado.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la alcaldía Tlalpan se mantiene bajo alerta naranja, el nivel más alto emitido en esta ocasión, debido a que se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, con posibilidad de heladas, entre la 01:00 y las 09:00 horas del sábado 24 de enero.

En tanto, se activó alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde el termómetro podría descender a rangos de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo.

La SGIRPC explicó que estas alertas forman parte del Sistema de Alerta Temprana de la capital, el cual clasifica los riesgos hidrometeorológicos en distintos niveles: verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura. En el caso del frío, la alerta naranja indica condiciones que pueden generar afectaciones a la población, mientras que la alerta amarilla advierte sobre riesgos moderados que requieren precaución.

Las autoridades capitalinas señalaron que, para activar una alerta púrpura por bajas temperaturas, sería necesario que el termómetro descendiera a menos de –3 grados Celsius, acompañado de fenómenos extremos poco frecuentes, como nevadas severas o vientos intensos, escenario que por ahora no está previsto.

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones preventivas a la población, entre ellas: vestir al menos tres capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura, hidratar la piel, consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, y mantener ventilados los espacios en caso de utilizar calentadores o chimeneas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como a reportar cualquier emergencia al 911 o a Locatel.

Las autoridades reiteraron que el monitoreo meteorológico se mantiene activo y no descartaron ajustes en los niveles de alerta conforme evolucionen las condiciones climáticas durante el fin de semana.