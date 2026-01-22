Prevén inversiones en México desde FITUR por más de 500 millones de euros

A más de 500 millones de euros podrían ascender las inversiones turísticas en México, tras la presencia en Fitur.

Desde Madrid, la periodista y colaboradora de W Radio, Areli Paz compartió para “Negocios W”, con Jeanette Leyva Reus la importancia de la presencia de México en la Feria Internacional de Turismo, Fitur que reúne a 161 países, más de 10 mil empresas y prevé recibir alrededor de 250 mil visitantes internacionales del 21 al 25 de enero y en la que México es socio invitado con uno de los pabellones más importantes.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur) dijo, se prevé la llegada de inversiones derivadas de los encuentros de negocios que se realizan en esta feria, por más de 500 millones de pesos a partir de su participación en FITUR, impulsado también por la próxima Copa del Mundo, evento para el cual se calcula la llegada de cinco millones de turistas internacionales.

En este contexto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, adelantó para W Radio una inversión de 250 millones de dólares por parte del grupo hotelero Excellence, además de nuevos anuncios relacionados con vuelos mundialistas.

La mandataria estatal destacó que Quintana Roo es la única entidad con 16 rutas directas hacia las sedes del Mundial, lo que permitiría incrementar su flujo turístico hasta en un 30%.

¿Qué impacto tendrá el Mundial en Nuevo León?

En el caso de Nuevo León, Areli Paz señaló que la secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez Villareal, informó que al menos 400 mil nuevos visitantes llegarán a la entidad durante el Mundial.

Sin embargo, subrayó que, a diferencia de otros destinos, lo más relevante es que la inversión será permanente, dejando infraestructura y desarrollo económico a largo plazo para la región.

México, con ventaja en citas de negocios

De manera general, México se perfila como uno de los países con mayor oportunidad en FITUR, con el cierre de más de 300 mil citas de negocios, las cuales podrían traducirse en inversiones y acuerdos comerciales en el sector turístico.

Areli Paz agregó que países de Medio Oriente, como Arabia Saudita, buscan adaptarse para ampliar su oferta turística, debido a que ciertas restricciones religiosas limitan los viajes de sus ciudadanos a destinos donde no se ajustan a sus prácticas culturales.

En tanto, República Dominicana destacó en la feria con una experiencia virtual de cascada en su stand, una propuesta innovadora que ha resultado altamente atractiva para los visitantes.

Y aunque el pabellón de España, particularmente el de Andalucía, se encuentra marcado por el luto tras recientes accidentes ferroviarios que cobraron la vida de decenas de personas, la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, dio realce a la inauguración del encuentro.