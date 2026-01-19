Choque de trenes en España deja 39 muertos; autoridades temen más víctimas

Se eleva a 39 el número de fallecidos por choque de trenes de alta velocidad en Adamuz, municipio de Córdova, España y podría aumentar. / Europa Press News

Fue la tarde noche de ayer domingo cuando se suscitó el accidente en el que dos trenes de alta velocidad colisionaron en la provincia de Córdoba, España dejando al momento 39 personas muertas, cifra que podría elevarse.

A partir de las 13:30 compareceremos ante los medios con el Presidente del Gobierno. Tras más de 3 horas sobre el terreno, hemos podido constatar la gravedad de lo sucedido y las terribles consecuencias. Pero no sabemos, ni nadie sabe en este momento, las causas. Será la CIAF la… https://t.co/VKOugGeOKI — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 19, 2026

¿Dónde y cómo ocurrió el choque de trenes?

Aunque aún se desconocen las causas del accidente en el municipio de Adamuz, el ministro de Transportes de España, Oscar Puente calificó el hecho como “tremendamente extraño”, y puntualizó que el accidente ocurrido en el tren Iryo se produjo en una recta además de que el convoy es “relativamente nuevo”.

En el tren de la compañía Iryo viajaban cerca de 300 personas de Málaga a Madrid, el tren descarriló sus tres últimos vagones invadiendo la vía paralela, lo que provocó el choque con la unidad que corría de Madrid a Huelva y que transportaba a 184 pasajeros, debido a que la unidad volcó hacia una ladera, lo que ha dificultado las tareas de rescate.

De acuerdo con medios internacionales, son cuatro metros los que habría caído la unidad de Madrid-Huelva.

TE PUEDE INTERESAR: Video del descarrilamiento en España: así se vivió el accidente desde dentro de los vagones tras el choque de trenes

¿Cuántos heridos y hospitalizados se reportan?

Al momento se conoce que son cinco menores los que continúan hospitalizados junto con otras 43 personas, de ellos se reportan graves 11 adultos y un menor, por lo que las autoridades consideran que las cifras fatales podrían elevarse.

🔴 DIRECTO Adamuz | La Guardia Civil publica nuevas imágenes aéreas del accidente ferroviario en Córdoba https://t.co/MX3AqDpJsi pic.twitter.com/oxWePa20f7 — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

