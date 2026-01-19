Choque de trenes en España deja 39 muertos; autoridades temen más víctimas
El choque de trenes en España ocurrido en la provincia de Córdoba ha dejado al menos 39 personas fallecidas y decenas de heridos, en el peor accidente ferroviario en diez años.
Fue la tarde noche de ayer domingo cuando se suscitó el accidente en el que dos trenes de alta velocidad colisionaron en la provincia de Córdoba, España dejando al momento 39 personas muertas, cifra que podría elevarse.
¿Dónde y cómo ocurrió el choque de trenes?
Aunque aún se desconocen las causas del accidente en el municipio de Adamuz, el ministro de Transportes de España, Oscar Puente calificó el hecho como “tremendamente extraño”, y puntualizó que el accidente ocurrido en el tren Iryo se produjo en una recta además de que el convoy es “relativamente nuevo”.
En el tren de la compañía Iryo viajaban cerca de 300 personas de Málaga a Madrid, el tren descarriló sus tres últimos vagones invadiendo la vía paralela, lo que provocó el choque con la unidad que corría de Madrid a Huelva y que transportaba a 184 pasajeros, debido a que la unidad volcó hacia una ladera, lo que ha dificultado las tareas de rescate.
De acuerdo con medios internacionales, son cuatro metros los que habría caído la unidad de Madrid-Huelva.
¿Cuántos heridos y hospitalizados se reportan?
Al momento se conoce que son cinco menores los que continúan hospitalizados junto con otras 43 personas, de ellos se reportan graves 11 adultos y un menor, por lo que las autoridades consideran que las cifras fatales podrían elevarse.