FITUR 2026: México brilla como país socio y traza la ruta turística de la próxima década

Hoy dio inicio la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 donde la participación de México destaca al ser el principal país invitado. Desde Madrid, España, la periodista Areli Paz informó que mil mexicanos dan visibilidad internacional de lo que es México con la finalidad de cerrar negocios para los próximos dos o tres años, lo que traza la ruta de los próximos diez años, así lo dijo en entrevista con Jeanette Leyva Reus.

Hoy arranca en Madrid, España @fitur_madrid en @IFEMA.#Fitur2026 es la Feria Internacional de Turismo que reúne a gobiernos, destinos, aerolíneas, hoteles, tour operadores, inversionistas y medios especializados. Es una plataforma clave para concretar negocios, atraer… pic.twitter.com/1X2D2Nm7x1 — Areli Paz (@AreliPaz) January 21, 2026

¿Qué dijo la secretaria de turismo de México y el gobernador de Jalisco?

Paz dio a conocer que en la inauguración se encontraban los gobernadores de Querétaro, Tlaxcala, Quintana Roo, Guanajuato y Jalisco, además de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien señaló que los mexicanos que asistieron a la FITUR no gastan recursos de los gobiernos, sino que forman parte de las estrategias turísticas de los 32 estados de la República.

“Por primera vez en la historia se juntó toda la promoción que tenemos, si te das cuenta es la primera vez en la historia de IFEMA que esta fachada se cubre de un país como hoy le tocó a México y los estados con muchas ganas de seguir promocionando diferentes segmentos del turismo, cada estado viene con sus cooperadores, sus artesanías, ayer inauguramos Ventana México, permite a los artesanos vendan sus diferentes obras de arte, somos alrededor de mil mexicanos los que venimos en esta delegación”.

Cuando México se une, no hay quien nos pare. 🇲🇽🔥



Colores, música, naturaleza y mucha fiesta recorren España, @fitur_madrid y se roban todas las miradas. 🌎💃🎶



Nuestro ambiente se siente, se vive y se contagia. El mundo entero sabe que #MéxicoEstáDeModa. 🇲🇽✨#Fitur pic.twitter.com/qTMTJ8uDKZ — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) January 21, 2026

Al gobernador de Jalisco se le cuestionó si para la Copa del Mundo el estado que gobierna será seguro, a lo que respondió que han trabajado con el Gobierno Federal para brindar seguridad a los habitantes y visitantes, además de que se inaugurará el Centro de Inteligencia y Videovigilancia más grande y moderno del país.

“Hemos trabajado en conjunto Gobierno Federal para brindarle mucha seguridad a nuestros visitantes y todos nuestros habitantes, por supuesto Jalisco es uno de los estados que más ha contribuido a nivel nacional con la reducción delictiva, sabemos que queda mucho camino para avanzar. Este año vamos a tener listo para el Mundial el Centro de Inteligencia y Videovigilancia más grande y más moderno de todo el país”.

México se prepara para recibir al mundo. 🇲🇽⚽️



El próximo Mundial tendrá tres grandes sedes en el país:

📍 Ciudad de México

📍 Jalisco

📍 Monterrey



Hoy, en #FITUR2026, México no solo presenta sedes. Presenta una visión de país y de cultura. pic.twitter.com/FUBwxBnaWu — FITUR (@fitur_madrid) January 21, 2026

¿Qué inversiones se abrirán tras FITUR?

La periodista informó que habrá más inversiones en el sector aéreo, ya que se establecerán vuelos desde Madrid, España, a Querétaro, Cancún y Ciudad de México, además de rutas desde la capital del país hacia Barcelona. Agregó que está pendiente conocer más detalles sobre el crecimiento y el intercambio comercial derivado de la participación mexicana en FITUR 2026.

