Brugada inaugura 20 escaleras eléctricas del Metro en líneas 7, 8 y 9

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso en operación 20 escaleras eléctricas nuevas en las líneas 7, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Informó que durante su gobierno van a ser sustituidas 120 escaleras eléctricas, 20 cada año.

¿Cuántas escaleras eléctricas serán renovadas durante la administración?

Brugada aseguró que el 96 por ciento de las escaleras del Metro están funcionando porque se está pagando “una buena cantidad “ de recursos para su mantenimiento.

La mandataria aseguró que va a estar al pendiente de cualquier falla y pidió a los ciudadanos que en caso de que alguna no funcione llamen a la Jefatura de Gobierno, al siguiente teléfono: 5658016642.

¿En qué estaciones se instalaron las nuevas escaleras eléctricas?

Las nuevas escaleras están en las estaciones de Tacuba, Bellas Artes, Pantitlán, Centro Medico, Patriotismo y Camarones.

Por su parte, el director general del Metro, Adrián Ruvalcaba, sostuvo que la entrega es un hecho sin precedente en la historia de este sistema de transporte.

“Estamos muy contentos porque se hace una entrega histórica y quiero mencionar que ninguna otra autoridad en la historia había hecho una entrega tan grande en una sola exhibición como la que hoy la jefa de Gobierno Clara Brugada hace, hoy se entregan en operación 20 equipos en una misma fase, esto reduce la capacidad del metro en movilidad al interior de las estaciones”. — Adrián Ruvalcaba, director general del Metro

El evento se realizó en la estación Camarones de la línea 7.

