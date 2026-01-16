Metro CDMX nuevas reglas 2026: Autoridades confirman qué cambios entran en vigor y cómo afecta a los usuarios

Millones de personas usan el Metro de la Ciudad de México a diario. Getty Images / LIVINUS

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX aplicará nuevas reglas de operación en 2026 con el objetivo de mejorar la seguridad, el orden y la movilidad dentro del sistema que diariamente utilizan millones de personas en la Ciudad de México.

Cambios en el Metro CDMX 2026: multas, sanciones y reglas para viajar seguro

Las autoridades capitalinas informaron que los cambios responden a problemas frecuentes como empujones, bloqueo de puertas, invasión de vagones exclusivos, ingreso con objetos voluminosos y comercio informal dentro de estaciones y trenes. Aunque muchas de estas conductas ya estaban prohibidas, ahora se reforzarán con reglas más claras y sanciones específicas.

¿Cuáles son las nuevas reglas del Metro CDMX?

Entre las principales modificaciones se encuentra un mayor control en accesos y andenes, así como lineamientos más estrictos sobre el comportamiento de los usuarios durante el ascenso y descenso de los trenes. También se reforzará el respeto a los espacios prioritarios para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.

¿Cuáles son las nuevas sanciones en el Metro?

Las nuevas reglas contemplan sanciones graduales, que van desde advertencias verbales hasta multas económicas, dependiendo de la falta y del riesgo que represente para otros pasajeros. En casos graves, como acciones que provoquen accidentes o interrupciones del servicio, las sanciones podrían ser mayores.

¿Cuándo inician las nuevas sanciones en el Metro?

Las autoridades aclararon que la aplicación será progresiva. En una primera etapa se priorizarán campañas informativas para que los usuarios conozcan los cambios antes de que las sanciones se apliquen de forma estricta. La intención, señalaron, es generar conciencia y mejorar la convivencia dentro del Metro.

Además, se incrementará la presencia de personal de vigilancia y apoyo en estaciones con alta afluencia, especialmente en horas pico, para orientar a los usuarios y prevenir conflictos.