20 años de cárcel para extorsionadores de La Merced; Cobraban hasta 20 mil pesos de piso

Un juez de control, con base en las pruebas contundentes aportadas por el Ministerio Público, determinó dictar sentencia condenatoria en contra de Jorge Noé y José Manuel, quienes fueron declarados penalmente responsables del delito de extorsión agravada en perjuicio de comerciantes y bodegueros de La Merced.

De acuerdo con la investigación, estos delincuentes operaban como quienes acudían a recoger sumas de dinero de los comerciantes, a quienes previamente amenazaban. En caso de no acceder a entregar el efectivo solicitado, atentaban contra la vida de los propietarios.

¿Cómo operaban los responsables de la extorsión?

La detención de estos hombres se dio cuando acudieron a recoger el dinero de una víctima que era extorsionada desde 2024. Vía telefónica, los delincuentes le advertían que eran gente del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los ahora sentenciados a 20 años de cárcel son responsables de delitos graves, sin derecho a la libertad. Estos sujetos cobraban sumas de dinero de acuerdo con el giro de cada negocio, desde dos mil pesos hasta más de 20 mil pesos, y amenazaban a encargados o propietarios con pagar el derecho de piso, o de lo contrario les quemarían el negocio.

¿Cómo se logró la detención y la sentencia?

El afectado gritó que estaba siendo extorsionado y policías que se encontraban cerca de la zona se sumaron a la persecución, logrando la detención de Jorge Noé y José Manuel.

Esto permitió procesarlos, enjuiciarlos y sentenciarlos, por lo que además de la pena privativa de la libertad, deberán pagar una multa de 452 mil 560 pesos, así como el pago de la reparación del daño por dos mil pesos y la pérdida de sus derechos políticos.

