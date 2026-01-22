Detienen a ‘El Botox’, señalado de extorsión a limoneros en Michoacán

Carlos Alejandro "N" alias “El Botox”, acusado de extorsión a limoneros y del asesinato de Bernardo Bravo

Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox” y líder del grupo Los Blancos de Troya, fue detenido durante la madrugada de este jueves, acusado de extorsión a limoneros de Michoacán, de acuerdo con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

De acuerdo con Harfuch, “El Botox” está ligado al asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.“Ya llevábamos mucho tiempo las instituciones con el Gabinete de Seguridad en búsqueda, tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la Fiscalía del estado de Michoacán”.

El funcionario agregó que durante la madrugada también fue detenida una mujer que llevaba la contabilidad del círculo cercano de “El Botox”.

¿Qué delitos se le atribuyen a “El Botox”?

Esta persona contaba con más de 7 órdenes de aprehensión, casi todas por homicidio, la primera fue por homicidio en 2025, la segunda por extorsión agravada también de 2025, la tercera por extorsión agravada también en 2025 y 202.

Contaba con más de 6 órdenes de aprehensión por extorsión agravada y tres por homicidio calificado, una más por tentativa de homicidio calificado y la última que obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán fue la del 6 de noviembre, acusado de estar involucrado en el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, — Explicó Harfuch

Detalló que este sujeto en su momento tuvo vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con otros grupos delincuenciales, y usaba en varias ocasiones explosivos en contra de las autoridades.

En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios… pic.twitter.com/HlpOlEqwVt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 22, 2026

¿Qué dijeron las autoridades michoacanas tras la detención?

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla dijo en conferencia de prensa que con la detención de “El Botox” se le hizo justicia al homicidio de Bernardo Bravo. Además, informó que sumadas a las órdenes de aprehensión locales y federales, “El Botox” es requerido en Estados Unidos.

Ramírez Bedolla agradeció la colaboración y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.