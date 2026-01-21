UNAM abre nuevas vacantes laborales en 2026: requisitos, fechas y salarios

La convocatoria empleo UNAM abre nuevas oportunidades laborales este 2026 en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones académicas más importantes del país. Esta convocatoria no solo permite ampliar tu experiencia profesional, sino que también ofrece puestos bien remunerados en distintas áreas de investigación y docencia, con sueldos competitivos para el mercado en México.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria empleo UNAM?

La convocatoria empleo UNAM está dirigida a profesionistas con distintos niveles de preparación académica, desde quienes cuentan con título de licenciatura hasta quienes tienen estudios de posgrado o experiencia especializada. Las vacantes publicadas en la Gaceta UNAM incluyen opciones tanto para técnicos académicos como para investigadores y docentes, por lo que personas interesadas en áreas científicas, humanísticas o de investigación pueden postularse.

Los empleos están disponibles en varias sedes de la universidad, incluyendo Ciudad Universitaria, así como unidades en Michoacán y Querétaro, lo que amplía las oportunidades para quienes no viven en la capital.

¿Qué requisitos se necesitan?

Los requisitos varían según la plaza convocada, pero en general para participar en la convocatoria empleo UNAM deberás cumplir con los siguientes puntos básicos:

Tener estudios profesionales mínimos de licenciatura , aunque algunos puestos requieren maestría o doctorado .

, aunque algunos puestos requieren . Experiencia profesional o académica comprobable , especialmente en investigación o docencia para plazas superiores.

, especialmente en investigación o docencia para plazas superiores. En puestos de investigación, usualmente se pide haber publicado trabajos o contar con experiencia certificada en el área específica de la vacante.

Además de estos requisitos, las convocatorias completas específicas de cada puesto se encuentran publicadas en la Gaceta UNAM, donde se detallan documentos, plazos y pasos a seguir para el registro y examen de selección.

¿Cuáles son las fechas límite y cuál es el sueldo estimado para la convocatoria empleo UNAM?

Los plazos para participar en la convocatoria empleo UNAM dependen de cada vacante, pero en general las plazas que ya están abiertas en la primera parte de 2026 fueron publicadas en enero de este año y suelen tener fechas de cierre limitadas que es importante consultar en la Gaceta o en la plataforma oficial de la UNAM.

Respecto al sueldo estimado, los puestos disponibles este inicio de año cuentan con rangos que van desde alrededor de 19,500 pesos mensuales hasta más de 27,700 pesos al mes, dependiendo del nivel del cargo, responsabilidades y ubicación.

Algunas vacantes especiales, sobre todo en áreas como docencia o investigación consolidada, pueden incluso ofrecer salarios más altos, acercándose a los 30,000 pesos mensuales o más, siempre según la plaza y requisitos específicos.