Convocatoria UNAM: Guía paso a paso de cómo realizar el registro para el examen de ingreso a la licenciatura 2026

La UNAM ha publicado oficialmente la convocatoria para el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. Por lo que si buscar un lugar en el sistema escolarizado o en el SUAyED (modalidad abierta o a distancia), aquí te presentamos las fechas clave y los pasos que debes seguir para no quedarte fuera.

TAMBIÉN PUEDES LEER: UNAM: Vacuna mexicana contra el cáncer de mama y la metástasis está lista para pruebas en humanos

Fechas clave para la convocatoria UNAM 2026

El cronograma es estricto, así que marca estas fechas en tu calendario para cumplir con cada etapa del registro y evaluación de la convocatoria UNAM 2026:

Registro de aspirantes por internet: Inicia el 23 de enero y cierra el 3 de febrero de 2026 a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

Inicia el y cierra el a las 16:00 horas (tiempo del centro de México). Pago por derecho a examen: Del 23 de enero hasta las 15:59 horas del 5 de febrero de 2026 .

Del hasta las 15:59 horas del . Aplicación del examen de selección (en línea): Se llevará a cabo del 23 de mayo al 10 de junio de 2026 .

Se llevará a cabo del . Publicación de resultados: Podrás consultar si fuiste seleccionado el 17 de julio de 2026

¿Cómo registrarse a la convocatoria UNAM para licenciatura 2026?

La UNAM enfatiza que la única forma de ingresar a su universidad es a través del examen de selección. Así que para participar, es indispensable que sigas el procedimiento a continuación, recuerda que la página oficial de la convocatoria UNAM es lo más importante para poder acceder a tu examen:

Ingreso al portal: Accede a la página oficial y selecciona la opción “Convocatoria Licenciatura UNAM 2026” dentro del periodo de registro mencionado.

Accede a la página oficial y selecciona la opción “Convocatoria Licenciatura UNAM 2026” dentro del periodo de registro mencionado. Carga de datos y documentos: Deberás completar tu registro y, si el sistema lo solicita, acudir a la toma de fotografía, firma y huella digital en la cita asignada.

Deberás completar tu registro y, si el sistema lo solicita, acudir a la toma de fotografía, firma y huella digital en la cita asignada. Preparación técnica: Debido a que el examen es en línea, deberás descargar un Navegador Seguro , realizar una prueba práctica y un simulador en las fechas que se te indiquen en tu cita de examen.

Debido a que el examen es en línea, deberás descargar un , realizar una prueba práctica y un simulador en las fechas que se te indiquen en tu cita de examen. Requisitos académicos: Si resultas seleccionado, deberás acreditar haber concluido el bachillerato con un promedio mínimo de 7.0.

El sistema de aplicación en línea utilizará inteligencia artificial para monitorear el desarrollo de la prueba y detectar irregularidades como la suplantación de identidad, el uso de materiales no permitidos o la interacción con otras personas, lo cual podría anular tu examen. Además, la institución se deslinda de cualquier curso externo que prometa “garantizar” el ingreso.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cómo entrar a la secundaria con pase directo a la UNAM y dónde se ubica?