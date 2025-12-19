;

  • 19 DIC 2025, Actualizado 21:25

Declaración Anual 2025: ¿Cuáles son los gastos médicos que puedo deducir ante el SAT?

Desde psicólogo hasta lentes graduados, te decimos qué facturas médicas acepta el SAT para tu declaración de 2025

Gastos médicos deducibles para la Declaración Anual 2025 ante el SAT.

Las deducciones personales son la mejor oportunidad para recuperar parte de los impuestos que pagaste durante todo el año y si quieres tener saldo a favor, es momento de que revises cuáles son los gastos médicos y hospitalarios que el SAT permite deducir en tu declaración de 2025.

Lista de gastos médicos que sí puedes deducir en 2025

Para que vayas pidiendo tus facturas correctamente, aquí tienes la lista de los gastos que sí entran en la declaración anual:

  • Honorarios médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos.
  • Primas de seguros de gastos médicos mayores.
  • Pagos a enfermeras, análisis clínicos y estudios de laboratorio.
  • Gastos hospitalarios y medicinas que aparezcan en la factura del hospital.
  • Lentes ópticos graduados
  • Compra o alquiler de aparatos para rehabilitación y prótesis.

¿Qué gastos médicos NO son deducibles ante el SAT?

Estos conceptos de plano no te servirán para bajar tus impuestos:

  • Medicinas compradas en farmacias.
  • Gastos de mascotas.
  • Servicios como de cafetería, florería o estacionamiento.
  • Si tu factura incluye conceptos no deducibles, el SAT podría rechazarla completa si no están bien desglosados.
  • Gastos sin comprobante fiscal

¿Cómo deducir gastos médicos ante del SAT?

Para que el SAT no te rebote tus facturas, asegúrate de que tus CFDI tengan los datos correctos al momento de pedirlos:

  • D01: Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
  • D02: Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
  • D07: Primas por seguros de gastos médicos.

Además de tu RFC, en tu factura también deberás de incluir tu método de pago como transferencia, tarjeta de débito, crédito o cheque nominativo.

